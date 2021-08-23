 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 августа

22 августа

Популярное

В Бурятии появилось ещё одно трезвое село

В Бурятии появилось ещё одно трезвое село
Общество,  Фото:Центр медпрофилактики Бурятии
Жители сами приняли решение отказаться от алкоголя на сельском сходе

В Тункинском районе Бурятии жители села Монды движутся к территории трезвости. Местные жители начали борьбу с алкоголизмом в прошлом году, инициативу поддержали предприниматели, и в магазинах ограничили продажу алкоголя. Об этом сообщили в Центре медпрофилактики Бурятии.

- Я родилась в этом селе. Вопрос о территории трезвости был поднят в начале 2020 года на сельском сходе. Люди поддержали, предложили нашим ИП-шникам поучаствовать в этом. У нас шесть магазинов, в каждом продают алкоголь. Двое у нас отказались. Нелегальных точек продажи – ни спирта, ни самогона, у нас давным-давно нет, - рассказала Ольга Усольцева, исполняющая обязанности главы сельского поселения Монды.

В деревне говорят: после принятого решения «не пить» люди стали жить лучше.

- Я считаю, что это очень правильно, потому что семьи, где нет алкоголизма, где не пьют, не злоупотребляют, дети здоровые, и семья здоровее, и благосостояние семьи лучше. На примере нескольких семей в деревне можно сказать, что люди бросили пить и лучше стали жить. Видно же по ним, - поделилась мнением Саяна Забанова, заведующая сельским домом культуры.

Хороший эффект отметили и в местной школе.

- Наши ребята, взрослое население, молодёжь села стремятся к этому – вести здоровый образ жизни. Трезвое село, трезвые родители. И дети с удовольствием ходят в школу, когда родители трезвые, учатся с удовольствием. Всё это на психологию детей положительное влияние оказывает, - сказала Аюна Аюшеева, замдиректора по воспитательной работе Мондинской средней школы.

Население села Монды насчитывает 1162 человека. Сельчане трудятся на почте, метеостанции, сейсмостанции, таможне, заставе, в администрации и т.д.

- Стало меньше вызовов, связанных с употреблением спиртных напитков. Практически не стало. У нас в принципе в селе мало безработных – в основном, это женщины с маленькими детьми, - пояснила участковая медицинская сестра Татьяна Ошорова.

- Пьяниц у нас по улице не ходят, как это было лет десять назад. Сейчас такого не увидишь, - замечает Ольга Усольцева, исполняющая обязанности главы сельского поселения Монды.

В Мондах считают, что надо дальше работать в этом направлении.

- Это, конечно, хорошо, что село Монды объявлено территорией трезвости. Работать ещё много предстоит, для того чтобы вырастить здоровое потомство, поколение, чтобы семьи не разрушались, дети росли в нормальной здоровой атмосфере, - говорит Татьяна Ошорова.

В селе также рассказали, что молодёжь сейчас ведёт здоровый образ жизни, интересно проводит досуг – они поют под гитару, снимают ролики, ходят в походы и т.д.

Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на апрель 2021 года, в Бурятии насчитывалось 10 трезвых сёл, где полностью запрещена продажа алкоголя.

К примеру, в курумканском селе Улюнхан алкоголь не продаётся с 2012 года. Здесь находятся уникальные термальные источники Кучигер и Умхей. Вводя запрет на спиртное, сельчане решили не допускать пьянства на курортах. С тех преступность здесь упала до нуля. Также в селе больше нет несчастных случаев по причине алкоголя, нет отравлений. Зато растёт поголовье коров, лошадей, овец. Сельчане стали чаще заниматься спортом, например, в Улюнхане стали популярны скандинавская ходьба и фитнес.
трезвость алкоголь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутском зоосаде у носухи родились четверо детёнышей
В Иркутском зоосаде у носухи родились четверо детёнышей
Общество, 23.08.2021
Маленьких носух пришлось забрать к себе домой сотруднице зоосада
В Бурятии появилось ещё одно трезвое село
В Бурятии появилось ещё одно трезвое село
Общество, 23.08.2021
Жители сами приняли решение отказаться от алкоголя на сельском сходе
В Бурятии почтили память двух милиционеров
В Бурятии почтили память двух милиционеров
Общество, 23.08.2021
Сотрудники вневедомственной охраны погибли при исполнении служебного долга
Бурятская певица посвятила клип памяти отца
Бурятская певица посвятила клип памяти отца
Общество, 23.08.2021
По словам артистки, песня - это ностальгия по отцу и воспоминания про счастливое детство
Экипаж из Бурятии и Забайкалья успешно стартовал на «Танковом биатлоне»
Экипаж из Бурятии и Забайкалья успешно стартовал на «Танковом биатлоне»
Общество, 23.08.2021
Водитель-механик из Кяхты разогнал танк до 81 км в час
В Бурятии вручили первый почётный знак овцевода-тысячника
В Бурятии вручили первый почётный знак овцевода-тысячника
Общество, 23.08.2021
Фермеру вручил почётный знак Хамбо Лама
В Улан-Удэ открылся новый корпус Музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева
В Улан-Удэ открылся новый корпус Музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева
Общество, 23.08.2021
Благодаря реконструкции число мест для занятий дополнительным образованием увеличилось в 2 раза - до 700 мест
В Улан-Удэ поликлиника объяснила трудности с прохождением рентгена
В Улан-Удэ поликлиника объяснила трудности с прохождением рентгена
Общество, 23.08.2021
Медики извинились перед горожанами за возможные неудобства
В Бурятии показали обитателей лесной полянки
В Бурятии показали обитателей лесной полянки
Общество, 23.08.2021
Сотрудники «Заповедного Подлеморья» делятся репортажами из жизни животных
В Бурятии второй день подряд фиксируют менее 100 случаев COVID-19
В Бурятии второй день подряд фиксируют менее 100 случаев COVID-19
Общество, 23.08.2021
План по вакцинации от коронавируса в республике выполнили более чем наполовину
В Бурятии на байкальской Черепахе растёт новая берёзка
В Бурятии на байкальской Черепахе растёт новая берёзка
Общество, 23.08.2021
Вырубка прежней берёзы шокировала жителей Бурятии
В Бурятии не горят леса
В Бурятии не горят леса
Общество, 23.08.2021
В Бурятии на данный момент нет лесных пожаров.
Читинка украла с чужой карты 19 тысяч рублей
Читинка украла с чужой карты 19 тысяч рублей
Общество, 23.08.2021
Женщине грозит до шести лет колонии 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^