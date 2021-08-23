В Бурятии появилось ещё одно трезвое село

Жители сами приняли решение отказаться от алкоголя на сельском сходе
В Тункинском районе Бурятии жители села Монды движутся к территории трезвости. Местные жители начали борьбу с алкоголизмом в прошлом году, инициативу поддержали предприниматели, и в магазинах ограничили продажу алкоголя. Об этом сообщили в Центре медпрофилактики Бурятии.
- Я родилась в этом селе. Вопрос о территории трезвости был поднят в начале 2020 года на сельском сходе. Люди поддержали, предложили нашим ИП-шникам поучаствовать в этом. У нас шесть магазинов, в каждом продают алкоголь. Двое у нас отказались. Нелегальных точек продажи – ни спирта, ни самогона, у нас давным-давно нет, - рассказала Ольга Усольцева, исполняющая обязанности главы сельского поселения Монды.
В деревне говорят: после принятого решения «не пить» люди стали жить лучше.
- Я считаю, что это очень правильно, потому что семьи, где нет алкоголизма, где не пьют, не злоупотребляют, дети здоровые, и семья здоровее, и благосостояние семьи лучше. На примере нескольких семей в деревне можно сказать, что люди бросили пить и лучше стали жить. Видно же по ним, - поделилась мнением Саяна Забанова, заведующая сельским домом культуры.
Хороший эффект отметили и в местной школе.
- Наши ребята, взрослое население, молодёжь села стремятся к этому – вести здоровый образ жизни. Трезвое село, трезвые родители. И дети с удовольствием ходят в школу, когда родители трезвые, учатся с удовольствием. Всё это на психологию детей положительное влияние оказывает, - сказала Аюна Аюшеева, замдиректора по воспитательной работе Мондинской средней школы.
Население села Монды насчитывает 1162 человека. Сельчане трудятся на почте, метеостанции, сейсмостанции, таможне, заставе, в администрации и т.д.
- Стало меньше вызовов, связанных с употреблением спиртных напитков. Практически не стало. У нас в принципе в селе мало безработных – в основном, это женщины с маленькими детьми, - пояснила участковая медицинская сестра Татьяна Ошорова.
- Пьяниц у нас по улице не ходят, как это было лет десять назад. Сейчас такого не увидишь, - замечает Ольга Усольцева, исполняющая обязанности главы сельского поселения Монды.
В Мондах считают, что надо дальше работать в этом направлении.
- Это, конечно, хорошо, что село Монды объявлено территорией трезвости. Работать ещё много предстоит, для того чтобы вырастить здоровое потомство, поколение, чтобы семьи не разрушались, дети росли в нормальной здоровой атмосфере, - говорит Татьяна Ошорова.
В селе также рассказали, что молодёжь сейчас ведёт здоровый образ жизни, интересно проводит досуг – они поют под гитару, снимают ролики, ходят в походы и т.д.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на апрель 2021 года, в Бурятии насчитывалось 10 трезвых сёл, где полностью запрещена продажа алкоголя.
К примеру, в курумканском селе Улюнхан алкоголь не продаётся с 2012 года. Здесь находятся уникальные термальные источники Кучигер и Умхей. Вводя запрет на спиртное, сельчане решили не допускать пьянства на курортах. С тех преступность здесь упала до нуля. Также в селе больше нет несчастных случаев по причине алкоголя, нет отравлений. Зато растёт поголовье коров, лошадей, овец. Сельчане стали чаще заниматься спортом, например, в Улюнхане стали популярны скандинавская ходьба и фитнес.
В Бурятии появилось ещё одно трезвое село
Общество, Фото:
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