В дом к улан-удэнцу залетела сова

- Всё, я тебе открыл окошко, улетай. Улетай, улетай. Ай, красотка. Давай, досвидос, - говорит мужчина птице.







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В комментариях подписчики стали вспоминать приметы того, что означает визит совы к человеку. На этот счёт суеверия оказались различными, но некоторые усмотрели дурной знак: «Совы, когда летают возле домов, это к половодью», «Плохая примета это», «Это очень плохо».