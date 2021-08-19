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В дом к улан-удэнцу залетела сова

В дом к улан-удэнцу залетела сова
Общество,  Фото:anonim03_uu
Пользователи Сети спорят, хорошая или плохая это примета

На днях в частный дом на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ в открытое окно залетела сова. Лесную гостью хозяин дома запечатлел на видео, которое опубликовали в паблике anonim03_uu.

- Всё, я тебе открыл окошко, улетай. Улетай, улетай. Ай, красотка. Давай, досвидос, - говорит мужчина птице.

видео - anonim03_uu

В комментариях подписчики стали вспоминать приметы того, что означает визит совы к человеку. На этот счёт суеверия оказались различными, но некоторые усмотрели дурной знак: «Совы, когда летают возле домов, это к половодью», «Плохая примета это», «Это очень плохо».

Лишь один комментарий про суеверия оказался положительным: «Она символизирует скорое прибавление в семье. Также предвещает получение прибыли, обретение богатства. Если сова залетела в дом к молодожёнам, их ждёт долгая и гармоничная совместная жизнь. Когда сова залетела в дом к больному человеку, он скоро пойдёт на поправку».

Другие же пошутили, делая отсылку к книгам и фильмам «Гарри Поттер»: «А где письмо?», «Из Хогвартса», «Собирайте чемодан, вас ждут в Хогвартсе».

Зимой жительница села Верхняя Заимка в Северо-Байкальском районе Бурятии сфотографировала сову. Птица так удачно села на дерево, что её почти незаметно.

Три года назад в центре Улан-Удэ летала полярная сова. Птицу сфотографировали, и горожане нарекли её Буклей, также сделав отсылку к Гарри Поттеру.





птицы

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