Птица идеально замаскировалась, сидя на дереве
В селе Верхняя Заимка в Северо-Байкальском районе Бурятии местная жительница Наталья сфотографировала сову. Птица так удачно села на дерево, что её почти незаметно. Снимок опубликовали в группе «Северобайкалье-инфо. 24/7».
- Отличная маскировка, - написала автор снимка.
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре прошлого года жители Бичурского района потеряли голубей. Местная жительница заметила, что птиц стало меньше. Однако выяснилось, что пернатые попросту нашли новую «столовую» и поселились там.
Найди сову: Жительница Бурятии сняла замаскировавшуюся птицу
Общество, Фото:
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