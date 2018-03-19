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В центр Улан-Удэ залетела полярная сова

В центр Улан-Удэ залетела полярная сова
Общество,  Фото:"Подслушано. Бурятия"
Улан-удэнцы сравнивают необычную гостью с Буклей из фильмов о «Гарри Поттере»

Накануне внимание жителей города привлекла полярная сова, сидевшая на крыше в Улан-Удэ по улице Ермаковского. Птица отличалась белым окрасом перьев.

- На крыше по улице Ермаковского это чудо сидело, - написали очевидцы в социальных сетях.

В свою очередь, в живом уголке Этнографического музея народов Забайкалья пояснили, что птица могла оказать в городе при перекочёвке или охотясь за добычей.

- Это полярная сова. Они гнездятся в тундре, а на зимовку они откочёвывают в более южные районы. В Бурятии они зимуют и в это время уже начинают отлетать. Она, вероятно, случайно залетела, а может, преследовала какую-то добычу или её атаковали вороны и она спасалась от них на крыше. Зимой полярные совы можно встретить, я их видел несколько раз на Богородском острове, - пояснил «Байкал-Daily» заведующий живым уголком, орнитолог Максим Нагуслаев.

При этом другие виды сов могут свободно обитать и в пригороде Улан-Удэ.

- Некоторые совы, например ушастая, могут жить круглый год в окрестностях города, если есть подходящее место для гнездовья - как Богородский остров или парк имени Орешкова, - добавил Максим Нагуслаев.

Улан-удэнцы сравнили полярную сову с персонажем из знаменитой книги «Гарри Поттер» - Буклей и отметили, что совы стали частыми гостями.

- Кому-то пришло письмо из Хогвартса?

- Букля ты ли это ?

- Где мое письмо???

- Реально сов много стало! Месяц назад тоже видел;

- Кто-то поедет в Хогвартс.

Похожую птицу замечали и в Иволгинском районе в селе Сужа.

- Он летает уже давно. Однажды её видели в Суже в феврале. Она спала на доме. Затем в сторону города улетела, - рассказала местная жительница Татьяна. 

Справка:

Белая сова, или полярная сова - птица семейства совиных. Это самая крупная птица из отряда совообразных в тундре. Голова круглая, радужина глаз ярко-жёлтая. Самки крупнее самцов. Длина тела самца может достигать 55-65 см, масса – 2-2,5 кг, самки, соответственно, 70 см и 3 кг. Размах крыльев составляет в среднем 142-166 см. Окраска покровительственная: для взрослых птиц характерно белое оперение с тёмными поперечными пестринами.

Белое оперение полярной совы маскирует её на фоне снега.

Водится в зоне тундр Евразии, Северной Америки, Гренландии и на некоторых островах Северного Ледовитого океана. Частично кочующая птица.

Белая сова распространена по всей зоне тундр. На зиму в поисках пищи откочёвывает до зоны лесотундры и степей; в лесах встречается редко. На зимовках придерживается открытых участков; иногда залетает в поселения. Начинаются кочёвки в сентябре-октябре; на юге сова остаётся до марта-апреля. Некоторые особи остаются в местах гнездования и на зиму, выбирая участки с небольшим покрытием снега и льда.

Белая сова - активный хищник. Основу её питания составляют мышевидные грызуны, в первую очередь лемминги. За год одна сова съедает более 1600 леммингов. Ловит также зайцев, пищух, мелких хищников (горностай), птиц (белых куропаток, гусей, уток), не пренебрегает рыбой и падалью.

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