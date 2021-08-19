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В Бурятии ожидаются сильные дожди

В Бурятии ожидаются сильные дожди
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По оценке метеоролога, может выпасть до 50% месячной нормы

Дожди прогнозируются в ряде регионов, в том числе Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

- Сильные дожди, ветер и грозы прогнозируются в Архангельской, Ростовской, Амурской областях, Ненецком автономном округе, Коми, Краснодарском крае, республиках Северного Кавказа, Забайкалье и Бурятии в ближайшие дни. Во всех регионах Поволжья, Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях будет аномальная жара до 35-42 градусов, - рассказал Юрий Варакин.

Как отмечает ТАСС, в Забайкалье и Бурятию непогода будет 19 августа. В этих регионах может выпасть половина месячной нормы осадков за два дня. «Там выходит очередной циклон на Забайкалье и на Бурятию, поэтому будут сильные дожди. Может выпасть за 19-20 августа до 40-50% месячной нормы. По югу Иркутской области тоже могут пройти дожди», - полагает метеоролог.



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