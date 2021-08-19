В Улан-Удэ продолжается «Территория РОСТа»

В театре Бестужева проводится творческая лаборатория для детей и подростков



14 августа в Улан-Удэ завершился первый этап творческой лаборатории для детей и подростков «Территория РОСТа. Год шестой», в рамках которого административная и художественная части театра работали над созданием стратегии развития театра под руководством Елены Ковальской.



Три дня Елена Георгиевна, театральный критик, директор театрального центра имени Мейерхольда в Москве и соруководитель магистерской программы «Социальный театр» в Российской академии театрального искусства, а также представители Русского драматического театра посвятили обсуждению миссии театра, месту театра на карте города, стратегическому планированию и его дальнейшему совершенствованию. Финальной точкой первого этапа лаборатории стала лекция Елены Георгиевны «Театр перемен», которая вызвала большой интерес со стороны как театральных деятелей, так и зрителей.



Сейчас полным ходом идёт второй этап творческой лаборатории. Артисты театра репетируют эскизы спектаклей для детей и подростков. Приглашённый режиссёр, актёр театра Виталий Фёдоров приступил к репетициям эскиза под названием «Black box» (16+), в котором зрители сами создают спектакль и 100% являются его участниками.



- Наш проект – это, по сути, партиципаторный свидетельский театр. Эти жанры есть по отдельности, но вместе я их ещё не встречал. В нем мы даём возможность зрителю выговориться, рассказать свою личную историю в полной безопасности, обезличено. Здесь форма придумана так, что нет никакой возможности увидеть человека, узнать его голос. Конечно, в классическом понимании театра то, что мы делаем, не театр, это скорее социальный эксперимент. Зритель сам полностью создаёт свой спектакль, всё зависит только от него. Он максимально сотворец и соучастник, при этом безболезненно для себя он может рассказать все свои душевные гематомы, что имеет терапевтический эффект. Ведь, когда ты формулируешь проблему, кому-то что-то рассказываешь, ты её по-другому осознаешь. Или когда ты слышишь других, то понимаешь, что у всех похожие ситуации и ты не один такой, – говорит Виталий Фёдоров.



Актёр театра и кино, режиссёр Матвей Матвеев работает над эскизом «Мальчик-с-пальчик» (6+) по мотивам одноименной сказки Шарля Перро. Это будет семейный иммерсивный спектакль-бродилка для детей и родителей, в котором занята почти вся труппа театра.



- Здесь зритель погружается в среду вместе с героями, в обстоятельства героя, путешествует в разных пространствах. По замыслу, наши зрители разделятся на родителей и детей, они отделяются друг от друга и пойдут своим путём. Эти пути я обозначил, как путь взросления для ребёнка, и, с другой стороны, путь некоторого погружения в детство для родителей. Происходит движение навстречу друг другу. Во многом это эксперимент. Вместе с артистами я исследую этот жанр, эти неявные воздействия на зрителя, предлагаю ему мир, в который он может погрузиться и как-то поучаствовать, – рассказывает Матвей Матвеев.



Вместе с режиссёрами над эскизами работает Надежда Осипова. Художник-постановщик из Санкт-Петербурга создаёт пространство для будущих спектаклей, костюмы. Причём в эскизе «Мальчик-с-пальчик», который задуман как квест, она экспериментирует сразу с несколькими локациями, расположенными в разных частях театра.



Показы эскизов запланированы на 20 и 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева.

