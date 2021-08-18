Первую трансплантацию почки планируют выполнить в этом году
Глава Буддийской традиционной Сангхи России Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев благословил реализацию будущей трансплантационной программы в Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Бурятии побывал ведущий специалист в области трансплантологии и создания искусственных органов, академик, доктор медицинских наук Сергей Готье. Он прибыл для обсуждения запуска трансплантационной программы в Бурятии. Первую трансплантацию почки в республике планируется выполнить до конца этого года.
Во время визита в Улан-Удэ делегация также посетила Иволгинский дацан, где их тепло принял Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
- Глава Буддийской традиционной Сангхи России дал благословение на реализацию трансплантационной программы в Бурятии. Также гости пообщались с ректором Буддийского университета — геше Дымбрылом Дашибалдановым, - сообщает пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.
На встрече Сергея Готье и лидера буддистов России также присутствовали министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, главврач республиканской клинической больницы имени Семашко Игорь Шпак, главный внештатный нефролог минздрава Бурятии Вера Бадмаева и главный трансплантолог Бурятии Владимир Ильинов.
Хамбо Лама благословил трансплантационную программу в Бурятии
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