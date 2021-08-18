На некоторых участках до ремонта лужи не скапливались
Сегодня после ливня образовались лужи даже на дорогах, которые ремонтируют в этом году. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение проверить дороги и устранить причины образования застоев ливневой воды, сообщает пресс-служба мэрии.
Две лужи образовались по улице Шумяцкого – ранее туда не отправляли вакуумные машины. На улице Николая Петрова лужа сохранилась, хотя подрядчик обещал исправить ситуацию, изменив уклон дороги.
На пересечении улиц Николая Петрова и Комсомольская ливневая канализация всегда справлялась с водой, однако сейчас там образовалась большая лужа.
После обследования подрядным организациям будут выписаны требования об устранении выявленных нарушений в рамках контрактов.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня Улан-Удэ вновь утонул в лужах после обильного дождя. Также в пригороде столицы Бурятии обрушилась дорога, которая связывает 100-е кварталы и Вахмистрово.
В Улан-Удэ проверят, почему лужи образовались на новых дорогах
Общество, Фото:
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