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В Улан-Удэ проверят, почему лужи образовались на новых дорогах

В Улан-Удэ проверят, почему лужи образовались на новых дорогах
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
На некоторых участках до ремонта лужи не скапливались

Сегодня после ливня образовались лужи даже на дорогах, которые ремонтируют в этом году. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение проверить дороги и устранить причины образования застоев ливневой воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Две лужи образовались по улице Шумяцкого – ранее туда не отправляли вакуумные машины. На улице Николая Петрова лужа сохранилась, хотя подрядчик обещал исправить ситуацию, изменив уклон дороги.

На пересечении улиц Николая Петрова и Комсомольская ливневая канализация всегда справлялась с водой, однако сейчас там образовалась большая лужа.

После обследования подрядным организациям будут выписаны требования об устранении выявленных нарушений в рамках контрактов.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня Улан-Удэ вновь утонул в лужах после обильного дождя. Также в пригороде столицы Бурятии обрушилась дорога, которая связывает 100-е кварталы и Вахмистрово.
лужи дороги

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