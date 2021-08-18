Хамбо Лама и президент федерации стрельбы из лука обменялись подарками

Глава буддистов России получил стильный зонт
17 августа глава Буддийской Традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев принял в своей резиденции в Иволгинском дацане делегацию федерации стрельбы из лука России. Возглавил делегацию президент федерации Владимир Ешеев. О встрече сообщили в пресс-службе дацана.
Президент федерации стрельбы из лука подарил Пандито Хамбо Ламе зонт – в пресс-службе дацана уточнили, что зонт «самурайский». А Владимиру Ешееву от Иволгинского дацана преподнесли в дар статую «Стража».
Как сообщал «Байкал-Daily», Улан-Удэ в эти дни в третий раз в истории принимает чемпионат России по стрельбе из лука (0+). Церемония открытия состоялась 16 августа на Центральном стадионе Буряти
и.
В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из 24 регионов страны. Среди них шесть участников Олимпийских игр разных лет. Данный старт отборочный перед чемпионатом мира, который состоится в США с 19 по 26 сентября.
Чемпионат России будет проходить в Улан-Удэ в течение пяти дней.
Глава буддистов России получил стильный зонт
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