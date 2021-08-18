Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Автомобилист уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения



В июне житель Бурятии был осуждён за езду в нетрезвом виде.



В суде установлено, что в ноябре 2020 года после распития спиртных напитков, несмотря на отсутствие водительского удостоверения, мужчина сел за руль автомобиля. При проверке документов сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель находился в алкогольном опьянении.



Ранее он дважды осуждён за аналогичные деяния.



Рассмотрев уголовное дело, суд первой инстанции назначил виновному шесть месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком три года, с отбыванием лишения свободы в колонии-поселении.



- Не согласившись с приговором, прокурор обжаловал судебное решение в связи с несправедливостью назначенного режима отбывания наказания. Верховный суд Бурятии согласился с доводами прокуратуры и назначил виновному отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры республики.



Жалоба осуждённого о смягчении приговора оставлена без удовлетворения. Виновный заключён под стражу в зале суда.

