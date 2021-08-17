Видео о тункинских чебуреках стало популярным в TikTok

Огромные чебуреки делают размером с поднос
Видео жительницы Бурятии об огромных чебуреках, которые готовят в Тункинской долине, набирает популярность в соцсетях. Девушка по имени Будалия разместила запись в TikTok, там оно набрало более 15 тысяч просмотров. Также видео появилось в Instagram в паблике online_buryatia.
В коротком ролике девушка показывает чебурек, который занимает буквально весь поднос. «Чебуреки на Вышке в Тункинском районе вышли на новый уровень», - говорится в видео.
Пользователи активно комментируют пост, некоторые отмечают, что подача чебурека на подносе им не понравилась:
«Подача на подносе как-то невкусно, возможно, он и вкусный, но вид неаппетитный»
«Что-то даже пробовать неохота... Понимаю, что вкусно, но столько жира думаю, что для организма не полезно будет»
«Вот это чебурек»
«Мяса-то маловато».
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно туристы сняли на видео, на Вышке готовят такие огромные чебуреки
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