Жителя Бурятии оштрафовали за оскорбление соседки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина пожаловалась в прокуратуру



Жительница Селенгинского района Бурятии обратилась в прокуратуру по факту оскорбления соседом.



- В ходе проверки факт оскорбления нашёл своё подтверждение, в том числе благодаря представленной потерпевшей видеозаписью, а также показаниям свидетеля, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



В этой связи возбуждено административное дело за оскорбление. Мужчину суд признал виновным и оштрафовал на три тысячи рублей.



