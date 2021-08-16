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В Бурятии скончалась ветеран войны, дошедшая до Берлина

В Бурятии скончалась ветеран войны, дошедшая до Берлина
Общество,  Фото:опубликовано в группе "Бичура-инфо"
Нина Степановна Сдобнова скончалась на 99-м году жизни

14 августа не стало Нины Степановны Сдобновой - участницы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в группе «Бичура-инфо.24/7».

Нина Степановна родилась 14 декабря 1922 года в селе Фёдоровка в Тамбовской области. В родном селе окончила семь классов. В 1938 году переехала в Баку. После окончания средней школы работала секретарём в управлении Бакинской бытовой сбытпромышленности.

Окончив курсы сандружинниц, работала в обществе Красного Креста и Красного полумесяца, откуда в июле 1942 года ушла на фронт.

- Участвовала при освобождении Малгобекской дивизии Закавказского и Северокавказского фронтов Ставропольского и Краснодарского краёв, в боях на Таманском полуострове. Прошли Новороссийск, дальше отправили на Крымское направление в Отдельную Приморскую армию. Там, вступив в бой, заняли город Керчь, - рассказывается в группе «Бичура-инфо.24/7».

После бомбёжки в Аджимушкайских катакомбах прошла реабилитацию в медсанбате. А дальше был бой под Севастополем. Освободили город Балаклаву, где позже был установлен памятник Отдельной Приморской армии.

После освобождения Крыма, дивизию, в которую входила Нина Степановна, направили в Польшу на 2-й Белорусский фронт.

Дорогами войны прошли Польшу, где освободили концлагерь Майданек, Варшаву и другие населённые пункты.

В марте 1945 года перешли границу Германии в городе Франкфурт. В Берлине было устроено хирургическое отделение, в котором снова принимались за работу. День Победы встретила в Берлине.

- Я счастлива, что дошла до Берлина и расписалась на стенах Рейхстага, - рассказывала Нина Степановна.

Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны 2 степени.

После войны с 1946 по 1960 гг. работала в библиотеке парткабинета. С 1987 года уходит на пенсию с предприятия нефтяной промышленности.

С 1994 года проживала в селе Бичура, переехав поближе к семье сына Олега Викторовича.



смерть ветераны ВОВ некролог

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