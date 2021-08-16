Жители Бурятии стали больше курить

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Также республика в числе самых курящих российских регионов



В пандемию жители Бурятии стали больше курить. Об этом сообщает РБК со ссылкой на расчёты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанные на основе данных Росстат.



За 2020 год количество курящих россиян сократилось на 1,33 млн человек по сравнению с 2019 годом. В прошлом году курить продолжали 23,1% россиян старше 15 лет, или около 27,9 млн человек.



Потребителей табачных изделий стало меньше в 58 регионах, суммарно на 2,1 млн человек. Однако в оставшихся 27 регионах ряды курильщиков, напротив, пополнили порядка 600 тыс. россиян.



В пандемию особенно активно бросали курить жители Чечни — там доля потребителей табака сократилась на 68,6%, а также жители Чукотки (-45,8%), Ингушетии (-30,8%), Архангельской (-30,1%) и Новгородской областей (-28,2%), Забайкальского края (‑23,1%), Кабардино-Балкарии (-22,6%), Смоленской (-21,2%), Костромской (-20,5%) и Пензенской областей (-20,3%).



Однако в 27 из 85, то есть в трети российских регионов, количество пристрастившихся к сигаретам и другой табачной продукции, наоборот, возросло. Больше курить стали жители Тывы (+24,2%), Калужской (+21,7%), Магаданской (+17,8%) и Нижегородской областей (+16,5%), Ямало-Ненецкого автономного округа (+12,4%), Коми (+12,1%), Бурятии (+12,1%), Тверской области (+11,4%), Санкт-Петербурга (+10,6%) и Красноярского края (+8%).



Самые курящие регионы



Среди российских регионов курение особенно распространено в Еврейской автономной области, Хабаровском крае, Бурятии, Сахалинской области, Республике Алтай, Коми, Магаданской области, Камчатском крае, Мурманской области и Тыве.



Меньше всего курильщиков и любителей табака в северокавказских регионах: Чечне, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Калмыкии, Чувашии и Татарстане.



Как показали данные Росстата, курение остаётся скорее мужской, чем женской вредной привычкой.





