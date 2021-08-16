В Иркутске спасли беременную самку полоза

Общество, Фото: пресс-служба Иркутской зоогалереи

После выздоровления змею и её детёнышей выпустили на волю



В Иркутске вылечили самку краснокнижного полоза, которая беременной попала на лечение в зоопарк-музей «Дом природы». Через 2 месяца она благополучно вернулась в природу вместе со своим потомством.



- На Александровском тракте живут самые красивые узорчатые полозы из всех, которые встречаются на территории Иркутской области. Они не бледные песочно-коричневые, как обычно, а насыщенно-красноватые, красивого глинисто-рыжего оттенка, - сообщили в пресс-службе Иркутской зоогалереи. - Но местообитание именно этой популяции очень понравилось людям, поэтому вся змеиная гора теперь застроена дачами, а совершенно безобидным редким рептилиям, там больше жизни нет. Их бьют палками, топчут ногами, рубят лопатами и уничтожают любыми другими способами... Ещё 15 лет назад за лето из этого места нам дачники привозили по 18-20 змей, больше половины из которых даже удавалось спасти и вернуть обратно. Но несмотря на все усилия, в том числе бесконечную разъяснительную работу, ручеёк иссяк почти полностью.



В этом году полоз был единственный, но с сюрпризом. Несмотря на серьёзную травму задней половины тела (на змею, скорее всего, сильно наступили), она не только смогла выжить, но ещё и отложила яйца. А впоследствии полностью восстановилась, набрала нужную форму и абсолютно здоровой вернулась в природу.



- Вместе с мамой (но не рядом с ней) мы выпустили четверых малышей, которых наша Евгения (главная воспитательница рептилий и не только), смогла получить (инкубировать) из 11 отложенных яиц. Ста процентов выхода детёнышей никогда не бывает, и здесь несколько яиц были жировиками. Ещё часть эмбрионов повредила травма, полученная матерью. Так что четверо живых и здоровых малышей в данной ситуации – это большая победа, - рассказали сотрудники зоогалереи.



На Александровском тракте полозов больше не выпускают, нет смысла. При информационной поддержке знающих людей, для этих змей выбрано новое место, где их никто не будет убивать лопатами.



