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В Иркутске спасли беременную самку полоза

В Иркутске спасли беременную самку полоза
Общество,  Фото:пресс-служба Иркутской зоогалереи
После выздоровления змею и её детёнышей выпустили на волю

В Иркутске вылечили самку краснокнижного полоза, которая беременной попала на лечение в зоопарк-музей «Дом природы». Через 2 месяца она благополучно вернулась в природу вместе со своим потомством.

- На Александровском тракте живут самые красивые узорчатые полозы из всех, которые встречаются на территории Иркутской области. Они не бледные песочно-коричневые, как обычно, а насыщенно-красноватые, красивого глинисто-рыжего оттенка, - сообщили в пресс-службе Иркутской зоогалереи. - Но местообитание именно этой популяции очень понравилось людям, поэтому вся змеиная гора теперь застроена дачами, а совершенно безобидным редким рептилиям, там больше жизни нет. Их бьют палками, топчут ногами, рубят лопатами и уничтожают любыми другими способами... Ещё 15 лет назад за лето из этого места нам дачники привозили по 18-20 змей, больше половины из которых даже удавалось спасти и вернуть обратно. Но несмотря на все усилия, в том числе бесконечную разъяснительную работу, ручеёк иссяк почти полностью.

В этом году полоз был единственный, но с сюрпризом. Несмотря на серьёзную травму задней половины тела (на змею, скорее всего, сильно наступили), она не только смогла выжить, но ещё и отложила яйца. А впоследствии полностью восстановилась, набрала нужную форму и абсолютно здоровой вернулась в природу.

- Вместе с мамой (но не рядом с ней) мы выпустили четверых малышей, которых наша Евгения (главная воспитательница рептилий и не только), смогла получить (инкубировать) из 11 отложенных яиц. Ста процентов выхода детёнышей никогда не бывает, и здесь несколько яиц были жировиками. Ещё часть эмбрионов повредила травма, полученная матерью. Так что четверо живых и здоровых малышей в данной ситуации – это большая победа, - рассказали сотрудники зоогалереи.

На Александровском тракте полозов больше не выпускают, нет смысла. При информационной поддержке знающих людей, для этих змей выбрано новое место, где их никто не будет убивать лопатами.

Иркутск ветеринария змея Красная книга зоопарк

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