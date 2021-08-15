В Бурятии сняли фильм про один день из жизни байкальской нерпы









Пользователи высоко оценили видео, называя его «великолепным», и благодарят за онлайн-экскурсию на Ушканьи острова.



- Смотрела несколько раз. Очень интересно наблюдать за их поведением, чесанием друг друга, обрызгивания, дружного загорания на камнях. А где же они все ночуют, камней - то мало? И когда спят? – поинтересовалась зрительница.



- Спят урывками на камнях и под водой, - ответили сотрудники «Заповедного Подлеморья».



Также пользователи восхищаются силой, красотой и грацией байкальских нерп.



Ушканьи острова находятся на территории Забайкальского национального парка. Они славятся самым крупным на Байкале лежбищем байкальской нерпы. Летом на камнях вокруг островов собирается сотни нерп, а в некоторые годы – до трёх тысяч. Для того, чтобы попасть на Ушканьи острова, необходимо получить специальное разрешение администрации национального парка.



ФГБУ «Заповедное Подлеморье» опубликовало на своей странице фильм про один день из жизни байкальской нерпы.Видео длится порядка десяти минут. В нём показан обычный день из жизни нерпы от рассвета до заката. В нём есть почесушки, похлопывания, падения. Кроме того, можно увидеть, как нерпы борются за место на тёплом, прогретом солнцем камне.