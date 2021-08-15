В Бурятии сняли фильм про один день из жизни байкальской нерпы

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» опубликовало на своей странице фильм про один день из жизни байкальской нерпы.
Видео длится порядка десяти минут. В нём показан обычный день из жизни нерпы от рассвета до заката. В нём есть почесушки, похлопывания, падения. Кроме того, можно увидеть, как нерпы борются за место на тёплом, прогретом солнцем камне.
Пользователи высоко оценили видео, называя его «великолепным», и благодарят за онлайн-экскурсию на Ушканьи острова.
- Смотрела несколько раз. Очень интересно наблюдать за их поведением, чесанием друг друга, обрызгивания, дружного загорания на камнях. А где же они все ночуют, камней - то мало? И когда спят? – поинтересовалась зрительница.
- Спят урывками на камнях и под водой, - ответили сотрудники «Заповедного Подлеморья».
Также пользователи восхищаются силой, красотой и грацией байкальских нерп.
Ушканьи острова находятся на территории Забайкальского национального парка. Они славятся самым крупным на Байкале лежбищем байкальской нерпы. Летом на камнях вокруг островов собирается сотни нерп, а в некоторые годы – до трёх тысяч. Для того, чтобы попасть на Ушканьи острова, необходимо получить специальное разрешение администрации национального парка.