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В Бурятии коронавирусом заразились ещё 129 человек

В Бурятии коронавирусом заразились ещё 129 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Общее число случаев заражения превышает 54,6 тысяч

По данным управления Роспотребнадзора на утро 14 августа в Бурятии зарегистрировано 54 693 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Суточный прирост составил 129 больных.

Отмечается незначительное снижение ежесуточного прироста больных. Накануне сообщалось о 130 больных, ранее +132, до этого +133, +135.

Из 129 больных - 49% (26 753) приходится на жителей Улан-Удэ.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 95 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

По данным министерства здравоохранения Бурятии всего выздоровели от COVID-19 – 48 402 человек, в том числе 62 за последние сутки. Дополнительно сняты с наблюдения 341 человек.

В стационарах получают лечение 556 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 457. В отделениях реанимации находится 82 пациента, из них старше 65 лет – 43, на ИВЛ – 46 пациентов, 24 из которых старше 65 лет.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 760 коек: занято – 556, свободно – 204 койки. Занятость коечного фонда составляет 73,2%.

По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1790 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1738 человек, трое из них скончались за прошедшие сутки: в возрасте до 65 лет – два человека и один старше 65 лет.

Всего в республику поступило 325 152 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 284 417. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 302 140 единиц. Завершил вакцинацию 242 291 человек.

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