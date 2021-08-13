В Муйском районе Бурятии начался ремонт больницы

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

Работы в главном больничном корпусе ЦРБ планируют закончить 15 декабря



В Бурятии завершены торги и заключён договор с подрядчиком на проведение капитального ремонта главного корпуса Муйской центральной районной больницы. Будут проведены работы по замене окон, дверей, ремонт крыши, замена электроосвещения и электрооборудования, покраска и побелка помещений, необходимая замена кафельного покрытия стен и другие виды работ.



- В планах осуществить частичную перепланировку в отделениях. С целью безопасного и комфортного перемещения колёсного транспортного средства инвалидов, детских колясок, транспортировки и госпитализации пациентов больничного комплекса будет обустроен наружный пандус, – сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.



Капитальный ремонт ведётся на общую сумму 30,3 млн рублей. На сегодняшний день ремонтные работы выполняют две строительные бригады. Произведён демонтаж стен, снят старый слой штукатурки.



Срок окончания ремонта – 15 декабря этого года.



