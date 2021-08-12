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В Бурятии деревья увешивают использованными масками и носками

В Бурятии деревья увешивают использованными масками и носками
Общество,  Фото:pexels.com
Туристы оскверняют священные места

На границе Тункинского района Бурятии и Иркутской области построено сооружение для поклонения божествам. Однако отдыхающие на ветвях деревьев развешивают грязные тряпки, испачканные одноразовые салфетки, медицинские маски и даже носки.

- Не могу пройти мимо, вопиющий ужас! Что такое творите, народ, приезжающий на отдых в Тунку?! На веточках деревьев люди развешивают грязные тряпки, маски, эластик носки... Синтетической салфеткой вытерев помаду, повесили её на веточку, рваные носки. За короткое время остановки там, мы постарались убрать все эти нечистоты. … Ой, чего только там нет. Как быть?! – написала на своей странице в Facebook жительница Бурятии Цырегма.

Она предлагает установить при въезде в национальный парк шлагбаум и проводить инструктаж по правилам поведения с взъезжающими людьми.

- Это какое-то издевательство над местными достопримечательностями и религией! – заключила жительница.

Как сообщал «Байкал-Daily», верующих в Бурятии не раз просили не вешать на деревья хадаки, хии-морины, ленточки. Они портят деревья и буквально «душат» их. Об этом просят экологи, а также сами шаманы, ламы. Совершать подношения, не губя природу, можно только на специально установленных шестах.

буддизм вандализм

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