Бурятские феминистки поддержали участниц Олимпийских игр









Активистки раскрыли смысл иллюстрации, на которой изображены спортсменки.



- Дарума - это божество, приносящее счастье и исполняющее желания. Кольца на груди у девчонок (места для медалей). На футболке Людмилы - вороньи быстрые крылья. На Светлане - тигр-защитник, символ года её рождения. На Стальвире стальные щитки, символизирующие крепость и непоколебимость. Девчонки, мы уже вами гордимся, - говорится здесь.



Также представительницы фем-движения предложили своим сторонницам поддержать спортсменок.



- Мы кидаем клич среди наших талантливых подписчиц, кто ещё хочет поддержать спортсменок. Мы опубликуем здесь, а девчонки это обязательно увидят, и это придаст им дополнительной силы. Мы в этом уверены, - добавили они.



Олимпийские игры стартуют завтра, 23 июля, в Токио.







Бурятские феминистки поддержали трёх спортсменок из республики, которые будут выступать на Олимпиаде в Токио. Это член сборной по боксу Людмила Воронцова, лучница Светлана Гомбоева и борица Стальвира Оршуш.- Исторический момент: наши девчонки на Олимпиаде! Боксана, лучница и борица. Мы посылаем вам тысячу объятий вместе с открыточкой от @amantes.sun. Мы будем следить и переживать за вас, - сообщается в аккаунте феминистского движения «Я – свобода».