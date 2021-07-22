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Бурятские феминистки поддержали участниц Олимпийских игр

Бурятские феминистки поддержали участниц Олимпийских игр
Общество,  Фото:svoboda_uu
Трём спортсменкам из Бурятии, которые выступят на Олимпиаде, посвятили особый рисунок

Бурятские феминистки поддержали трёх спортсменок из республики, которые будут выступать на Олимпиаде в Токио. Это член сборной по боксу Людмила Воронцова, лучница Светлана Гомбоева и борица Стальвира Оршуш.

- Исторический момент: наши девчонки на Олимпиаде! Боксана, лучница и борица. Мы посылаем вам тысячу объятий вместе с открыточкой от @amantes.sun. Мы будем следить и переживать за вас, - сообщается в аккаунте феминистского движения «Я – свобода».

 

Активистки раскрыли смысл иллюстрации, на которой изображены спортсменки.

- Дарума - это божество, приносящее счастье и исполняющее желания. Кольца на груди у девчонок (места для медалей). На футболке Людмилы - вороньи быстрые крылья. На Светлане - тигр-защитник, символ года её рождения. На Стальвире стальные щитки, символизирующие крепость и непоколебимость. Девчонки, мы уже вами гордимся, - говорится здесь.

Также представительницы фем-движения предложили своим сторонницам поддержать спортсменок.

- Мы кидаем клич среди наших талантливых подписчиц, кто ещё хочет поддержать спортсменок. Мы опубликуем здесь, а девчонки это обязательно увидят, и это придаст им дополнительной силы. Мы в этом уверены, - добавили они.

Олимпийские игры стартуют завтра, 23 июля, в Токио.


спорт Олимпийские игры феминизм

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