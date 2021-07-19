







В будущей школе уже залили чашу двух бассейнов: один полноценный на шесть дорожек и второй небольшой глубины для младших классов. Сейчас строители приступили к возведению спортзала на три площадки.









В Улан-Удэ полным ходом идёт строительство самой большой школы в городе на 1275 мест, сообщили в администрации города.Школа строится на улице Автотранспортная. Все работы подрядная организация «Дом 2000» ведёт параллельно – в пяти из восьми блоках школы основные работы завершены, сейчас там занимаются внутренней отделкой. Одновременно с этим строители выполняют кирпичную кладку и облицовывают фасад в трёх других блоках, также идет устройство наружных инженерных сетей.Местные жители активно интересуются сроками сдачи объекта.– К нам уже поступают запросы от родителей по поводу устройства детей в новую школу. Основная задача нового учреждения – ликвидация третьей смены в микрорайоне Заречный. Мы еженедельно смотрим мероприятия, которые здесь проходят, согласовываем перечень оборудования, учебников и т. д. Поскольку с апреля приказом комитета по образованию мы закреплены, как рядом стоящая школа, которая осуществляет общественный контроль, – сообщила директор школы №8 Оксана Грязнова.По контракту все работы должны завершиться к концу этого года.На строительство школы предусмотрено около 1,2 млрд рублей.