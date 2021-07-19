В Бурятии возбудитель COVID-19 в реках не обнаружен

С начала мая в Бурятии обследовали 43 водных объекта



Управление Роспотребнадзора по Бурятии проводит еженедельный мониторинг качества воды рек, почвы зон рекреаций, расположенных в черте населённых мест, - там, где люди купаются и отдыхают.



- Использование водного объекта в целях рекреации (отдыха и купания населения) допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования. Заключение выдаётся при обращении органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих рекреационные зоны, - отметили в управлении Роспотребнадзора.



С начала мая в Бурятии обследовали 43 водных объекта в 101 контрольной точке в местах купания населения. Исследовано 216 проб воды на санитарно-химические показатели, на микробиологические – 306 проб, паразитологические – 226 проб, вирусологические – 64 пробы, в том числе 49 проб на наличие возбудителя COVID-19.



Из них не соответствовали 41 % проб воды по санитарно-химическим показателям, 12% - по микробиологическим показателям. По паразитологическим и вирусологическим показателям все пробы соответствовали гигиеническим нормативам. Возбудитель COVID-19 в воде не обнаружен.



По результатам лабораторных исследований установлены превышения гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям:



- оз. Котокель в Черемушки и Ярцы по уровню аммиака;



- р. Модонкуль в Закаменске, р. Цакирка в с. Утата по уровню железа и аммиака;



- р. Киран на границе с Монголией, р. Селенга в п. Наушки по уровню железа, марганца, перманганатной окисляемости;



- р. Кяхтинка в г. Кяхта по уровню ХПК, БПК5, аммиака, жёсткости, перманганатной окисляемости, запаха, железа;



- р. Чикой в с. Большая Кудара по уровню железа, марганца, перманганатной окисляемости, ХПК.



- Превышение гигиенических нормативов по органолептическим показателям, уровню железа и аммиака связано с прошедшими обильными осадками, - объяснили в управлении Роспотребнадзора.



Превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям зафиксировано в воде реки Кяхтинка в Кяхте, реки Селенга в посёлке Заречный.



- В реке Селенга в месте выпуска сточных вод Правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ обнаружены патогенные микроорганизмы рода Salmonella, - предупреждают в ведомстве.



Исследовано 108 проб почвы в местах купания на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. Превышения гигиенических нормативов нет.



- Превышения гигиенических нормативов в воде водных объектов в местах купания обусловлено антропогенным воздействием, прошедшими обильными осадками. Купание в вышеуказанных водоёмах может являться фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний, - заключили здесь.



Купание, занятия спортом и отдых на водоёмах, не имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение, а также не отвечающих санитарным правилам и нормативам, опасно для здоровья.

