Лаборант медцентра Читы заняла второе место в профессиональном соревновании
В июле центральная конкурсная комиссия министерства здравоохранения Российской Федерации определила победителей всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». В конкурсе участвовало 349 работ из 68 субъектов страны. Среди призёров и победителей – два представителя Забайкальского края.
Старшая медицинская сестра консультативно-диагностического подразделения городского клинического медицинского центра Лариса Панкова заняла второе место в номинации «Лучший лаборант». Лариса Панкова окончила Читинское медицинское училище в 1991 году по специальности «медицинская сестра общего профиля», в 2000 году – Читинский медицинский колледж. С 1994 года работает в клиническом медицинском центре Читы.
- Отдел клинической химии – один из самых больших и сложных по объёму выполняемой работы отделов в нашем учреждении. Лариса Панкова отлично ориентируется в различных проблемах своей специальности, прекрасно знает его специфику. Требовательна к себе и к подчинённым, объективно оценивает других работников и результаты их работы, - рассказала исполняющая обязанности главного врача городского клинического медцентра Лариса Ананьева.
Она также отметила, что под руководством Ларисы Панковой организована работа ПЦР-лаборатории для выявления РНК коронавирусов, вызывающих тяжёлую респираторную инфекцию, где она сама непосредственно принимает активное участие. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.
Кроме этого, в номинации «За верность профессии» первое место конкурса заняла Анастасия Белобородова, заместитель главного врача по работе со средним медицинским персоналом краевой больницы №4 в городе Краснокаменск.
Медиков из Забайкалья отметили на всероссийском конкурсе
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