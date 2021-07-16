В Улан-Удэ ушла из жизни опытная медсестра

Общество, Фото: предоставлено минздравом Бурятии

Мария Юдакова отдала медицине 45 лет



Ушла из жизни медицинская сестра городской больницы № 4 Мария Юдакова, сообщили в министерстве здравоохранения Бурятии.



Мария Геннадьевна окончила Улан-Удэнское медицинское училище в 1975 году. После окончания училища начала свою трудовую деятельность медицинской сестрой детского отделения республиканской больницы с августа 1975-го по февраль 1976 года.



В 1976 году пришла работать в городскую больницу №4.



На каждом участке работы Мария Геннадьевна, показывала отличный результат. Общий стаж работы составляет 45 лет, из них 19 лет являлась старшей медицинской сестрой терапевтического отделения и 10 лет старшей медицинской сестрой отделения лучевой и функциональной диагностики. Это самые сложные участки работы в поликлинике, отмечают в минздраве.



Мария Геннадьевна - специалист с большим опытом, всю свою жизнь посвятила своей работе, больнице. Даже после наступления пенсионного возраста продолжила свою трудовую деятельность.



Кроме работы Мария Геннадьевна, ещё активно занималась общественной жизнью больницы, микрорайона Загорск и всего Железнодорожного района.



В 2010 году была награждена медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года». Была членом совета ветеранов городской больницы №4.



За многолетний и добросовестный труд награждена почётными грамотами городской больницы №4, администрации Железнодорожного района, администрации Улан-Удэ, министерства здравоохранения Бурятии, Народного Хурала. С 2012 года являлась ветераном труда.

