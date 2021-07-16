Мария Юдакова отдала медицине 45 лет
Ушла из жизни медицинская сестра городской больницы № 4 Мария Юдакова, сообщили в министерстве здравоохранения Бурятии.
Мария Геннадьевна окончила Улан-Удэнское медицинское училище в 1975 году. После окончания училища начала свою трудовую деятельность медицинской сестрой детского отделения республиканской больницы с августа 1975-го по февраль 1976 года.
В 1976 году пришла работать в городскую больницу №4.
На каждом участке работы Мария Геннадьевна, показывала отличный результат. Общий стаж работы составляет 45 лет, из них 19 лет являлась старшей медицинской сестрой терапевтического отделения и 10 лет старшей медицинской сестрой отделения лучевой и функциональной диагностики. Это самые сложные участки работы в поликлинике, отмечают в минздраве.
Мария Геннадьевна - специалист с большим опытом, всю свою жизнь посвятила своей работе, больнице. Даже после наступления пенсионного возраста продолжила свою трудовую деятельность.
Кроме работы Мария Геннадьевна, ещё активно занималась общественной жизнью больницы, микрорайона Загорск и всего Железнодорожного района.
В 2010 году была награждена медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года». Была членом совета ветеранов городской больницы №4.
За многолетний и добросовестный труд награждена почётными грамотами городской больницы №4, администрации Железнодорожного района, администрации Улан-Удэ, министерства здравоохранения Бурятии, Народного Хурала. С 2012 года являлась ветераном труда.
В Улан-Удэ ушла из жизни опытная медсестра
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мария Юдакова отдала медицине 45 лет
В дело вмешалась прокуратура
Принять участие в турнире «#ИграемДома75» смогут только жители края
Мероприятие проведут онлайн в трёх номинациях
Местами возможен дождь
Заявки принимаются до 11 августа
Текущий уровень рек превысил многолетние средние значения
Празднование будет идти в течение всего года
Возведение здания запланировано на 2023 год
Памятники датируются концом IX века до н.э.
Выплаты будут начисляться ежемесячно
Пожарные-десантники и пожарные-парашютисты Бурятии помогают двум регионам
Выявлено 11 объектов без правоустанавливающих документов
Возведение площадки ведётся по улице Посёлковая в селе Сужа
Спасение Вари ветврачом и местными жителями заняло более четырёх часов