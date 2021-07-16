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В Улан-Удэ ушла из жизни опытная медсестра

В Улан-Удэ ушла из жизни опытная медсестра
Общество,  Фото:предоставлено минздравом Бурятии
Мария Юдакова отдала медицине 45 лет

Ушла из жизни медицинская сестра городской больницы № 4 Мария Юдакова, сообщили в министерстве здравоохранения Бурятии.

Мария Геннадьевна окончила Улан-Удэнское медицинское училище в 1975 году. После окончания училища начала свою трудовую деятельность медицинской сестрой детского отделения республиканской больницы с августа 1975-го по февраль 1976 года.

В 1976 году пришла работать в городскую больницу №4.

На каждом участке работы Мария Геннадьевна, показывала отличный результат. Общий стаж работы составляет 45 лет, из них 19 лет являлась старшей медицинской сестрой терапевтического отделения и 10 лет старшей медицинской сестрой отделения лучевой и функциональной диагностики. Это самые сложные участки работы в поликлинике, отмечают в минздраве.

Мария Геннадьевна - специалист с большим опытом, всю свою жизнь посвятила своей работе, больнице. Даже после наступления пенсионного возраста продолжила свою трудовую деятельность.

Кроме работы Мария Геннадьевна, ещё активно занималась общественной жизнью больницы, микрорайона Загорск и всего Железнодорожного района.

В 2010 году была награждена медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года». Была членом совета ветеранов городской больницы №4.

За многолетний и добросовестный труд награждена почётными грамотами городской больницы №4, администрации Железнодорожного района, администрации Улан-Удэ, министерства здравоохранения Бурятии, Народного Хурала. С 2012 года являлась ветераном труда.
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