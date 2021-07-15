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Ушла из жизни ведущий научный сотрудник «Заповедного Подлеморья»

Ушла из жизни ведущий научный сотрудник «Заповедного Подлеморья»
Общество,  Фото:https://zapovednoe-podlemorye.ru/
Наталья Лужкова скончалась в 36 лет

Коллектив ФГБУ «Заповедное Подлеморье» глубоко скорбит по поводу скоропостижной смерти ведущего научного сотрудника, кандидата географических наук Натальи Лужковой. Она ушла из жизни 13 июля 2021 года на 37-ом году жизни.

Она родилась 23 апреля 1985 года в городе Томск. В 2008 году окончила Иркутский государственный университет по специальности «Природопользование», квалификация эколог-природопользователь.

В 2014 году начала работать в ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Наталья Лужкова – автор более 100 научных работ, посвящённых различным аспектам теории и практики управления и сохранения особо охраняемых природных территорий России (ООПТ): экологическому и познавательному туризму, геоэкологическому обоснованию обустройства пеших троп, использованию современных технологий (геоинформационные системы и дистанционное зондирование Земли), исследованиям лесных пожаров и послепожарных сукцессий, ботанике, экологии и экологическому образованию.

Наталья Михайловна подготовила и опубликовала научную монографию «Организация пешего туризма на особо охраняемых природных территориях» (2016 г). Была организатором и участником многих грантовых проектов в России и за рубежом в области охраны окружающей среды и экологического менеджмента. Курировала программы по развитию туристской деятельности и туристской инфраструктуры, дальнейшему обустройству троп, использованию ГИС-технологий и оценке экосистемных услуг на территории Баргузинского государственного природного биосферного заповедника, Забайкальского национального парка, государственного природного заказника «Фролихинский».

Благодаря своему разностороннему опыту, целеустремлённости и энтузиазму, Наталья Михайловна пользовалась у коллег заслуженным авторитетом и уважением.

- Наталья Михайловна навсегда останется в нашей памяти как личность, выдающийся учёный – исследователь, человек с неуёмной энергией. Она была всегда интереснейшим собеседником, внимательная и отзывчивая к своим коллегам. Мы потеряли близкого друга, настоящего лидера и соратника. Впереди Наталью ждало много ещё нереализованных идей и планов, но… её не стало. Боль и скорбь наполняет сердца тех, кто её знал и работал с этим талантливым специалистом, невыносимо тяжёлая потеря легла на плечи её родных и близких. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке останется с нами навсегда, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».


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