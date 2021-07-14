Братьев и сестёр будут зачислять в одну школу независимо от прописки

Соответствующие поправки в Семейный кодекс вступили в силу



Родные братья и сёстры получили приоритетное право зачисления в одну школу или детский сад вне зависимости от места их регистрации. Соответствующие поправки в Семейный кодекс РФ вступили в силу 13 июля, сообщает «Парламентская газета».



До сих пор норма звучала так: «Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение…в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сёстры».



Как поясняла ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Алёна Аршинова, эта норма создавала бюрократические проблемы тем, что необходимо было доказать родство между детьми. Теперь такое условие будет отменено.



«Ребёнок имеет право преимущественного приёма на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра», — говорится в законе.

