 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 июля

13 июля

Популярное

Братьев и сестёр будут зачислять в одну школу независимо от прописки

Братьев и сестёр будут зачислять в одну школу независимо от прописки
Общество,  Фото:pixabay.com
Соответствующие поправки в Семейный кодекс вступили в силу

Родные братья и сёстры получили приоритетное право зачисления в одну школу или детский сад вне зависимости от места их регистрации. Соответствующие поправки в Семейный кодекс РФ вступили в силу 13 июля, сообщает «Парламентская газета».

До сих пор норма звучала так: «Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение…в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сёстры».

Как поясняла ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Алёна Аршинова, эта норма создавала бюрократические проблемы тем, что необходимо было доказать родство между детьми. Теперь такое условие будет отменено.

«Ребёнок имеет право преимущественного приёма на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра», — говорится в законе.
школа дети школьники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ устраняют последствия ливня
В Улан-Удэ устраняют последствия ливня
Общество, 14.07.2021
Спецмашины будут ликвидировать подтопления на протяжении всего дня
В Бурятии продолжается медленное падение COVID-19
В Бурятии продолжается медленное падение COVID-19
Общество, 14.07.2021
Накануне вылечилось от коронавируса больше людей, чем заболело

Ушёл из жизни известный в Бурятии врач
Ушёл из жизни известный в Бурятии врач
Общество, 14.07.2021
Владимир Тарнуев был не только отличным хозяйственником, практикующим врачом, но и талантливым учёным
Братьев и сестёр будут зачислять в одну школу независимо от прописки
Братьев и сестёр будут зачислять в одну школу независимо от прописки
Общество, 14.07.2021
Соответствующие поправки в Семейный кодекс вступили в силу
В Бурятии работники трудились без договоров
В Бурятии работники трудились без договоров
Общество, 14.07.2021
В дело вмешалась прокуратура 
В Чите выберут лучших гидов
В Чите выберут лучших гидов
Общество, 14.07.2021
В Забайкалье стартуют конкурсы экскурсоводов
Коренные народы Севера Иркутской области проведут фестиваль
Коренные народы Севера Иркутской области проведут фестиваль
Общество, 14.07.2021
Фестиваль «Северный Аргиш» пройдёт в режиме онлайн
В Бурятии местами ливни
В Бурятии местами ливни
Общество, 14.07.2021
В Улан-Удэ гроза 
В Бурятии начинается приём заявлений на охоту
В Бурятии начинается приём заявлений на охоту
Общество, 13.07.2021
Жители республики могут подать заявление через систему «ВИС Охота»
Забайкальский кинофестиваль перенесли на 2022 год
Забайкальский кинофестиваль перенесли на 2022 год
Общество, 13.07.2021
Причиной стала сложная эпидемиологическая обстановка
В Иркутской области в Лену выпустили около 400 тысяч хариусов
В Иркутской области в Лену выпустили около 400 тысяч хариусов
Общество, 13.07.2021
Массовый выпуск молоди в Усть-Кутском районе проводился впервые
В Бурятии прошёл районный конкурс приёмных семей
В Бурятии прошёл районный конкурс приёмных семей
Общество, 13.07.2021
Победителем стала семья из села Каменск
В Забайкалье наградили пограничных собак
В Забайкалье наградили пограничных собак
Общество, 13.07.2021
Они получили жетоны «За отличие в службе»
На Байкале оградили ходульные деревья
На Байкале оградили ходульные деревья
Общество, 13.07.2021
Памятники природы находились под угрозой уничтожения из-за избыточного внимания людей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^