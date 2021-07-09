 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 июля

08 июля

Популярное

В Улан-Удэ неэффективно потратили часть денег на школьный стадион

В Улан-Удэ неэффективно потратили часть денег на школьный стадион
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Замечания по физкультурно-спортивному комплексу подтвердились

Прокуратура Бурятии и контрольно-счётная палата Улан-Удэ подтвердили выявленные общественниками замечания, допущенные при строительных работах и монтаже оборудования на физкультурно-спортивном комплексе школы № 22. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

В ноябре 2020 года в соцсетях было опубликовано видео строительных работ и посадки саженцев на физкультурно-спортивном комплексе в снегопад. Данный объект возвели в рамках проекта «Спорт – норма жизни», из федерального бюджета на него было выделено свыше 26 млн руб. Эксперты ОНФ выехали на место и зафиксировали не только запечатленные на видео факты, но и нарушение сроков окончания работ.


В мае 2021 года общественники выехали на территорию школы с повторным рейдом. В ходе рейда выявили серьёзные и даже опасные для жизни и здоровья нарушения. Небезопасными оказались баскетбольная площадка со стёртой разметкой и неустойчивыми стойками, а также пять из семи неисправных спортивных тренажеров.

Что касается 156 саженцев, то по визуальной оценке, приживаемость составила около 30%.

 
Кроме того, участники рейда обратили внимание на общую неэстетичность объекта – неубранный мусор, ржавчина и отсутствие покраски в некоторых местах.

Замечания вызвала и конструкция ливневой канализации у беговой дорожки на футбольном поле, которая выглядит как вырезанная выемка из бетонной конструкции с ограждением по обеим сторонам без выхода для воды, больше похожая на корыто.





По итогам общественного контроля Народный фронт направил письмо в администрацию города, прокуратуру и Счётную палату Бурятии. Последняя перенаправила материалы в контрольно-счётную палату Улан-Удэ. Оба надзорных ведомства подтвердили выявленные замечания, установив нарушения требований строительных норм, правил и государственных стандартов, допущенных при монтаже оборудования и выполнении строительных работ.

- Контрольно-счётная палата Улан-Удэ установила, что часть работ, фактически не выполненных на момент сдачи объекта, была оплачена «Улан-Удэстройзаказчиком» подрядчику. Кроме этого, проверка выявила неэффективные расходы в размере 227 тысяч рублей по не прижившимся 52 зелёным насаждениям. Получается, стоимость посадки одного саженца составляет четыре с лишним тысячи рублей – цена сама по себе невероятная, - отметил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Бурятии Дмитрий Замолотских.

Прокуратура внесла директору «Улан-Удэстройзаказчика» представление об устранении выявленных нарушений.

По информации комитета по строительству, на сегодняшний день часть нарушений уже устранена, часть находится в претензионной работе с подрядной организацией.

- Вопросы вызывают комментарии комитета по строительству в отношении ливневой канализации, где чиновники поясняют, что ливнёвка была выполнена в соответствии с проектной документацией. Но как она в будущем будет выполнять свою функцию нам до сих пор непонятно, – добавил Замолотских.   


ОНФ школа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ неэффективно потратили часть денег на школьный стадион
В Улан-Удэ неэффективно потратили часть денег на школьный стадион
Общество, 09.07.2021
Замечания по физкультурно-спортивному комплексу подтвердились
На «Золотом голосе Байкала» выступит алтайская звезда горлового пения
На «Золотом голосе Байкала» выступит алтайская звезда горлового пения
Общество, 09.07.2021
Солист государственной филармонии Алтая поборется за гран-при фестиваля
Жители Бурятии возвели купол на часовню
Жители Бурятии возвели купол на часовню
Общество, 09.07.2021
Купол смастерили местные умельцы
У школьников Бурятии оказалась неплохая финансовая грамотность
У школьников Бурятии оказалась неплохая финансовая грамотность
Общество, 09.07.2021
Более семи тысяч школьников прошли специальные тесты  
Лесхоз в Бурятии пополнился новой техникой
Лесхоз в Бурятии пополнился новой техникой
Общество, 09.07.2021
Автомобиль «УАЗ» уже опробовали на тушении пожара  
Число умерших от коронавируса в Бурятии превысило 1400 человек
Число умерших от коронавируса в Бурятии превысило 1400 человек
Общество, 09.07.2021
Продолжается медленное снижение заболеваемости COVID-19
Выпускница из Улан-Удэ набрала 299 баллов по ЕГЭ
Выпускница из Улан-Удэ набрала 299 баллов по ЕГЭ
Общество, 09.07.2021
Выпускница, показавшая лучший результат в Бурятии, мечтает уехать в Санкт-Петербург
В День семьи осуждённые позвонили своим родным
В День семьи осуждённые позвонили своим родным
Общество, 09.07.2021
Также осуждённые перевели деньги детдому «Аистёнок» 
В Бурятии строят четыре школы
В Бурятии строят четыре школы
Общество, 09.07.2021
Новоселья в следующем году справят школьники Сотниково, Орлика, Курумкана и Улан-Удэ
В Бурятии ожидаются ливни и грозы
В Бурятии ожидаются ливни и грозы
Общество, 09.07.2021
Местами возможен град
Бурятия примет фестиваль фольклора старообрядцев
Бурятия примет фестиваль фольклора старообрядцев
Общество, 08.07.2021
Мероприятие посвятят памяти главного координатора фестиваля-конкурса
Национальный костюм Аги стал зарегистрированным брендом
Национальный костюм Аги стал зарегистрированным брендом
Общество, 08.07.2021
Также региональным брендом стал головной убор «тойробшо»
Беременная улан-удэнка рассказала, как перенесла коронавирус
Беременная улан-удэнка рассказала, как перенесла коронавирус
Общество, 08.07.2021
Будущая мама испытала «чувство животного страха за ребёнка»
В Иркутске открылась выставка бурятских онгонов
В Иркутске открылась выставка бурятских онгонов
Общество, 08.07.2021
В экспозиции представлены онгоны коренных жителей Иркутской области, Бурятии и Забайкалья

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^