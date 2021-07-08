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В Бурятии наладили производство кислорода для ковидных больных

В Бурятии наладили производство кислорода для ковидных больных
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В третью волну коронавируса медицинский кислород стали потреблять в три раза больше

В Бурятии организован комплекс мероприятий по обеспечению подачи в среднем до 20 тонн кислорода больным ковидных стационаров, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Средний объём потребляемого кислорода в медицинских организациях Бурятии вырос в три раза и сегодня составляет 18-20 тонн. Для сравнения, осенью 2020 года, когда регистрировался значительный рост заболеваемости COVID-19, спрос на кислород в стационарах республики составлял 7-8 тонн.

Для обеспечения кислородом ковидных стационаров приобретено 298 кислородных концентраторов объёмом 5-10 литров кислорода в минуту для индивидуального пользования, 50 криоцилиндров-газификаторов объёмом 195 литров.

Закуплено три кислородные станции по производству кислородно-воздушной смеси объёмом 400 литров кислорода в минуту. Они установлены в городской больнице №4, БСМП и республиканской инфекционной больнице.

- Стоимость одной станции составляет 18 млн. рублей. Она способна вырабатывать 400 литров кислорода в минуту. Этого объёма кислорода достаточно, чтобы обеспечить нормальным дыханием около 100 пациентов,— рассказал главный врач городской больницы №4 Михаил Итыгилов.

На установку подобного оборудования уходит до двух месяцев, но в Бурятии в условиях постоянного роста тяжелых форм заболевания ускорились до 10 дней, добавил он.

Ранее Бурятия работала с двумя поставщиками медицинского кислорода из Иркутской области и Красноярского края. В Бурятии медицинский кислород производила только компания «Аника плюс». Сейчас недостаток кислорода компенсируется также поставками из Томска и Новосибирска.

Свидетельство на выработку медицинского кислорода получило ООО «Улан-Удэстальмост».

- При поддержке минпромторга России свидетельство получено в кратчайшие сроки. Таким образом, на сегодняшний день на территории Бурятии работают два производителя медицинского кислорода: «Улан-Удэстальмост» и компания «Анико Плюс». Мы продолжаем работу по наращиванию объёмов собственного производства, - отметил министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антон Виноградов.

- Это очень своевременная помощь, так как мы неоднократно отмечали, что в этом сезоне клиника коронавирусной инфекции другая. Она отличается от тех форм, которые были весной и осенью прошлого года: заболевание протекает тяжелее. Средний объём потребляемого кислорода в медицинских организациях Бурятии сегодня составляет 18-20 тонн. Для сравнения, осенью 2020 года, когда регистрировался значительный рост заболеваемости COVID-19, спрос на кислород в стационарах республики был в три раза меньше - 7-8 тонн, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова


коронавирус медицинская помощь

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