В Бурятии наладили производство кислорода для ковидных больных

В третью волну коронавируса медицинский кислород стали потреблять в три раза больше
В Бурятии организован комплекс мероприятий по обеспечению подачи в среднем до 20 тонн кислорода больным ковидных стационаров, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Средний объём потребляемого кислорода в медицинских организациях Бурятии вырос в три раза и сегодня составляет 18-20 тонн. Для сравнения, осенью 2020 года, когда регистрировался значительный рост заболеваемости COVID-19, спрос на кислород в стационарах республики составлял 7-8 тонн.
Для обеспечения кислородом ковидных стационаров приобретено 298 кислородных концентраторов объёмом 5-10 литров кислорода в минуту для индивидуального пользования, 50 криоцилиндров-газификаторов объёмом 195 литров.
Закуплено три кислородные станции по производству кислородно-воздушной смеси объёмом 400 литров кислорода в минуту. Они установлены в городской больнице №4, БСМП и республиканской инфекционной больнице.
- Стоимость одной станции составляет 18 млн. рублей. Она способна вырабатывать 400 литров кислорода в минуту. Этого объёма кислорода достаточно, чтобы обеспечить нормальным дыханием около 100 пациентов,— рассказал главный врач городской больницы №4 Михаил Итыгилов.
На установку подобного оборудования уходит до двух месяцев, но в Бурятии в условиях постоянного роста тяжелых форм заболевания ускорились до 10 дней, добавил он.
Ранее Бурятия работала с двумя поставщиками медицинского кислорода из Иркутской области и Красноярского края. В Бурятии медицинский кислород производила только компания «Аника плюс». Сейчас недостаток кислорода компенсируется также поставками из Томска и Новосибирска.
Свидетельство на выработку медицинского кислорода получило ООО «Улан-Удэстальмост».
- При поддержке минпромторга России свидетельство получено в кратчайшие сроки. Таким образом, на сегодняшний день на территории Бурятии работают два производителя медицинского кислорода: «Улан-Удэстальмост» и компания «Анико Плюс». Мы продолжаем работу по наращиванию объёмов собственного производства, - отметил министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антон Виноградов.
- Это очень своевременная помощь, так как мы неоднократно отмечали, что в этом сезоне клиника коронавирусной инфекции другая. Она отличается от тех форм, которые были весной и осенью прошлого года: заболевание протекает тяжелее. Средний объём потребляемого кислорода в медицинских организациях Бурятии сегодня составляет 18-20 тонн. Для сравнения, осенью 2020 года, когда регистрировался значительный рост заболеваемости COVID-19, спрос на кислород в стационарах республики был в три раза меньше - 7-8 тонн, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова
В Бурятии наладили производство кислорода для ковидных больных
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жителей республики приглашают присоединиться к ТОСовцам
У пса, который уже «служит» в пожарной части, появился четвероногий «стажёр»
Сперва прячущегося детёныша косули лесники приняли за мусор. ВИДЕО
Лауреаты выступят на гала-концерте в Москве
Ожидаются сильные дожди
Инцидент произошёл на Новом мосту
Полицейские поздравили всех жителей республики с этим светлым праздником
В сравнении с 2019 годом, количество лесных пожаров в 2020 году снизилось в три раза
Участников просят присылать забавные кадры со своими питомцами
Луговой мотылёк относится к особо опасным вредителям
Ролик с Сарюной Цыдыповой «крутили» в ЦУМе
Понемногу снижается и суточный прирост, и количество умерших
Чтобы не отставать от плана, бригады отлова будут работать в две смены
Буддисты верят, что вода в эти дни становится вредоносной
Незаменимый врач уехал бороться с коронавирусом