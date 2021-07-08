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В Бурятии лесники запечатлели детёныша косули

В Бурятии лесники запечатлели детёныша косули
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
Сперва прячущегося детёныша косули лесники приняли за мусор. ВИДЕО

В пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства рассказали о новых встречах лесников Бурятии с косулями. Так, в объектив фотоловушки Бичурского лесничества попала косуля, пасущаяся на поляне.

- У нас фотоловушки установлены на въездах в лес, и так мы не только выявляем нарушителей, но и наблюдаем за всем, что происходит в лесу. Бывает, ночью сразу несколько сообщений одновременно поступает, а это всего лишь белка скачет или другие животные бродят. Но по большей части, нарушители попадают в объектив. Поэтому мы всегда начеку, - рассказал главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.


Также совсем маленького детёныша косули сняли на видео лесники Бабушкинского лесничества вблизи города Бабушкин.

- Во время патрулирования леса отошли недалеко от лесной дороги и увидели что-то коричневое в траве. Сначала подумали, что мусор лежит, а поближе подошли, увидели такое чудо, - поделились сотрудники Бабушкинского лесничества.

Специалисты очень тихо сделали несколько кадров животного и поспешили покинуть местность.

 
В июне сотрудники Баргузинского лесничества запечатлели на видео белку-летягу. Эти зверьки пугливые зверьки, чаще всего прячутся, поэтому снять их на видео – большая удача.

Лесники Бурятии призывают жителей бережно относиться к природе и её обитателям. 
лесники косуля Лес дикие животные

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