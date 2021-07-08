В Бурятии лесники запечатлели детёныша косули











В июне сотрудники Баргузинского лесничества



Лесники Бурятии призывают жителей бережно относиться к природе и её обитателям.

В июне сотрудники Баргузинского лесничества запечатлели на видео белку-летягу . Эти зверьки пугливые зверьки, чаще всего прячутся, поэтому снять их на видео – большая удача.Лесники Бурятии призывают жителей бережно относиться к природе и её обитателям.

В пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства рассказали о новых встречах лесников Бурятии с косулями. Так, в объектив фотоловушки Бичурского лесничества попала косуля, пасущаяся на поляне.- У нас фотоловушки установлены на въездах в лес, и так мы не только выявляем нарушителей, но и наблюдаем за всем, что происходит в лесу. Бывает, ночью сразу несколько сообщений одновременно поступает, а это всего лишь белка скачет или другие животные бродят. Но по большей части, нарушители попадают в объектив. Поэтому мы всегда начеку, - рассказал главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.Также совсем маленького детёныша косули сняли на видео лесники Бабушкинского лесничества вблизи города Бабушкин.- Во время патрулирования леса отошли недалеко от лесной дороги и увидели что-то коричневое в траве. Сначала подумали, что мусор лежит, а поближе подошли, увидели такое чудо, - поделились сотрудники Бабушкинского лесничества.Специалисты очень тихо сделали несколько кадров животного и поспешили покинуть местность.