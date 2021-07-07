Жители Бурятии переживают из-за пожелтевших лиственниц

Общество, Фото: опубликовано в группе "Муя-инфо"

Деревья выглядят так, будто наступила осень



Жители Муйского района Бурятии обеспокоены тем, что в посёлке Иракинда желтеет лиственница. Люди предположили, что деревья заражены и болеют.



- Езжу часто на Иракинду и обратила внимание на лиственницу. Она везде желтеет, как будто уже осень. Может, лесхоз знает почему, что за болезнь напала на деревья? – поинтересовались в группе «Муя-инфо. 24/7».



На вопрос ответил главный лесничий Николай Щепин. По его словам, на лиственнице появился вредитель - лиственичная листовёртка.



- Информация передана в центр защиты леса, - цитирует Николая Щепина «Муя-инфо. 24/7».



Справка:



Листовёртка лиственничная питается лиственницей, но может повреждать и другие хвойные породы. Отмечаются вспышки массового размножения на больших площадях.



Лиственничная листовёртка распространена в зоне хвойных лесов европейской части России и в Сибири, в горах Казахстана и в Приморье. В массе размножалась и на больших площадях в Иркутской области и в Бурятии.



Лёт бабочек начинается со второй декады июля до конца августа. Яйца откладывают под чешуи коры на освещённой части кроны. Зимуют яйца. Выход молодых гусениц совпадает с распусканием хвои – в третьей декаде мая. Гусеницы плетут паутинный домик, в котором питаются до окукливания в третьей декаде июня – начале июля. Окукливаются в лесной подстилке.



Методом борьбы с вредителями является опрыскивание насаждений инсектицидами в период питания гусениц младших возрастов.

