Деревья выглядят так, будто наступила осень
Жители Муйского района Бурятии обеспокоены тем, что в посёлке Иракинда желтеет лиственница. Люди предположили, что деревья заражены и болеют.
- Езжу часто на Иракинду и обратила внимание на лиственницу. Она везде желтеет, как будто уже осень. Может, лесхоз знает почему, что за болезнь напала на деревья? – поинтересовались в группе «Муя-инфо. 24/7».
На вопрос ответил главный лесничий Николай Щепин. По его словам, на лиственнице появился вредитель - лиственичная листовёртка.
- Информация передана в центр защиты леса, - цитирует Николая Щепина «Муя-инфо. 24/7».
Справка:
Листовёртка лиственничная питается лиственницей, но может повреждать и другие хвойные породы. Отмечаются вспышки массового размножения на больших площадях.
Лиственничная листовёртка распространена в зоне хвойных лесов европейской части России и в Сибири, в горах Казахстана и в Приморье. В массе размножалась и на больших площадях в Иркутской области и в Бурятии.
Лёт бабочек начинается со второй декады июля до конца августа. Яйца откладывают под чешуи коры на освещённой части кроны. Зимуют яйца. Выход молодых гусениц совпадает с распусканием хвои – в третьей декаде мая. Гусеницы плетут паутинный домик, в котором питаются до окукливания в третьей декаде июня – начале июля. Окукливаются в лесной подстилке.
Методом борьбы с вредителями является опрыскивание насаждений инсектицидами в период питания гусениц младших возрастов.
Жители Бурятии переживают из-за пожелтевших лиственниц
Общество, Фото:
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