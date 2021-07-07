Москва оказалась не на первом месте
По итогам 2020 года миграционный отток населения Бурятии составил 1350 человек. В основном улан-удэнцы уезжали в другие российские регионы, говорится в информации Бурятстата.
Первое место в этом рейтинге занимает Южный федеральный округ, туда, по информации Бурятстата, переехали 490 человек. Так из этого числа в Краснодарский край перебрались 335 человек.
Далее на пьедестале любимых регионов оказывается Центральный федеральный округ – 407 человек решили, что новую жизнь лучше начать именно там. 201 человек из этого числа проживает сейчас в Московской области.
Тройку лидеров замкнул Северо-Западный федеральный округ. Туда направились 374 человека. В том числе в Ленинградскую область – 150, в дождливом Санкт-Петербурге пожелали остаться 123 улан-удэнца, ну а ближе к Европе (Калининградская область) рискнули уехать лишь 64 человека.
Остальные 87 человек разъехались по городам Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов.
Однако, где убыло, там и прибыло. Так, наибольший прирост населения наблюдался по Иволгинскому району (2110 человек), Тарбагатайскому району (730 чел.), г. Северобайкальск (157), Тункинскому району (145), Заиграевскому району (111). Прирост населения произошёл в основном за счёт миграционного обмена с регионами по Дальневосточному федеральному округу – 328, в том числе с Забайкальским краем – 448, Хабаровским краем – 72, Амурской областью – 33 человека.
Стало известно, куда уезжали улан-удэнцы в 2020 году
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На Стеклозаводе идёт масштабная и сложная стройка
Официальное постановление Роспотребнадзора вступило в силу 7 июля
Электронная платформа позволит выявлять нарушения в графике вывоза отходов
Остаётся тяжёлой ситуация со смертностью среди больных ковидом
Евгений Кузнецов вернулся в Чебоксары
Дорожный ремонт планируют завершить до ноября
В столице Бурятии планируют поставить памятник уроженцу Могойтуйского района
На такой вид оповещения постепенно перейдут все регионы России
В Улан-Удэ воздух прогреется до +35 градусов
Нацбиблиотека республики познакомит читателей с интересными людьми
Юные спортсмены выиграли медали по гиревому спорту и грэпплингу
Это коснётся пассажирских поездов №1, №58, № 70 и №82
Издания включат в фонд национальной электронной библиотеки
Сейчас ведутся работы по приёмке объекта
75 медалей «За любовь и верность» вручат забайкальцам на дому