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Стало известно, куда уезжали улан-удэнцы в 2020 году

Стало известно, куда уезжали улан-удэнцы в 2020 году
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Москва оказалась не на первом месте

По итогам 2020 года миграционный отток населения Бурятии составил 1350 человек. В основном улан-удэнцы уезжали в другие российские регионы, говорится в информации Бурятстата.

Первое место в этом рейтинге занимает Южный федеральный округ, туда, по информации Бурятстата, переехали 490 человек. Так из этого числа в Краснодарский край перебрались 335 человек.

Далее на пьедестале любимых регионов оказывается Центральный федеральный округ – 407 человек решили, что новую жизнь лучше начать именно там. 201 человек из этого числа проживает сейчас в Московской области.

Тройку лидеров замкнул Северо-Западный федеральный округ. Туда направились 374 человека. В том числе в Ленинградскую область – 150, в дождливом Санкт-Петербурге пожелали остаться 123 улан-удэнца, ну а ближе к Европе (Калининградская область) рискнули уехать лишь 64 человека.

Остальные 87 человек разъехались по городам Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов.

Однако, где убыло, там и прибыло. Так, наибольший прирост населения наблюдался по Иволгинскому району (2110 человек), Тарбагатайскому району (730 чел.), г. Северобайкальск (157), Тункинскому району (145), Заиграевскому району (111). Прирост населения произошёл в основном за счёт миграционного обмена с регионами по Дальневосточному федеральному округу – 328, в том числе с Забайкальским краем – 448, Хабаровским краем – 72, Амурской областью – 33 человека.


миграция населения

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