В Бурятии сбылась мечта 94-летнего ветерана

Семье Владимира Козулина помогли получить стиральную машину
В Бурятии осуществили мечту 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Николаевича Козулина. Теперь стиральная машина-автомат облегчит домашние хлопоты его супруги Валентины Васильевны. Специалисты территориального отдела министерства соцзащиты республики помогли выбрать и доставить стиральную машину.
Участник Великой Отечественной войны Владимир Николаевич Козулин родился 6 февраля 1927 года в селе Суво Баргузинского района в крестьянской семье. Во время войны с 15 лет работал на драге масленщиком, люковщиком. В 1943 начал работу на золотодобыче.
- В 1944 году пришла повестка в армию, – пишет в своих воспоминаниях ветеран. – Распределили меня в школу младших авиаспециалистов, в группу мастеров по авиавооружению. Конец войны с Германией совпал с окончанием школы авиаспециалистов. С 8 на 9 августа 1945 года ночью узнали, что началась война с Японией.
Демобилизовавшись в 1952 году, Владимир Козулин работал заворготделом Баунтовского райкома ВЛКСМ, с 1954 года – ответсекретарем районной газеты «Красный Баунт», в том же году перешёл работать в аппарат райкома КПСС. В 1982 году ушёл на заслуженный отдых, но продолжал работать в Баунтовском райисполкоме. С 1989 года по 2012 год работал научным сотрудником и директором музея народов Севера. Является автором книги «Баунт (прошлое и настоящее)» об истории возникновения и развития золотодобывающей промышленности на Севере Бурятии.
- На площадке широкомасштабного всероссийского социального проекта «Мечта Ветерана» специалистами территориальных отделов и подведомственных учреждений министерства соцзащиты Бурятии были размещены 18 заявок о мечтах ветеранов Бурятии. Кто-то из них искал своих друзей-однополчан и мечтал встретиться с ними, кому-то хотел осуществить ремонт в доме, а кто-то просто услышать песню в исполнении любимого артиста или творческого коллектива. И многие из них уже сбылись! – сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
В Бурятии сбылась мечта 94-летнего ветерана
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