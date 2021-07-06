«Несмотря на возраст, лицо у меня красивое»: Далай-ламе XIV исполнилось 86 лет









Духовный лидер буддийских регионов Российской Федерации (Калмыкии, Бурятии, Забайкалья и Тувы), Монголии, Тибета и других регионов исповедания тибетского буддизма родился 6 июля 1935 года в семье бедного крестьянина в маленькой деревушке Такцер, расположенной на холме над широкой долиной на северо-востоке Тибета в провинции Амдо. Сейчас эти земли входят в состав китайской провинции Цинхай.





Далай-ламе XIV Тэнзину Гьяцо исполнилось сегодня 86 лет. Из-за пандемии он второй год живёт в изоляции в своей индийской резиденции в Дхарамсале. День рождения духовного лидера буддизма его последователи во всём мире отмечают онлайн.Программа празднования уже представлена на сайте «Сохраним Тибет». Каждый, кто захочет, может направить свои пожелания и поздравления в адрес Далай-ламы XIV, заполнив специальную форму прямо на сайте.«В этом году, как и в прошлом, в связи с пандемией мы вынуждены праздновать день рождения Его Святейшества в режиме онлайн», - говорится на сайте «Сохраним Тибет».Также по случаю своего 86-летия Далай-лама записал видеопослание.- Многие проявляют ко мне любовь, многим нравится моя улыбка. Несмотря на мой преклонный возраст, лицо у меня довольно красивое. Многие люди проявляют ко мне самые искренние, дружеские чувства (…) Я полон решимости до конца своих дней служить человечеству и способствовать сохранению климатических условий…До самой своей смерти буду хранить верность ненасилию и состраданию, - заявил Далай-лама XIV в своем видеообращении к друзьям и последователям.