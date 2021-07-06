В Улан-Удэ сразу после локдауна отключат горячую воду

С 12 июля начнутся гидравлические испытания
С восьми утра 12 июля до позднего вечера 16 июля будут производиться плановые испытания на прочность и плотность тепловых сетей тепломагистралей №2, 3, 4, 5 от ТЭЦ-1. На это время будет прекращена подача горячей воды.
Горячее водоснабжение вернётся 17 июля.
- Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность производятся при отключённых системах теплопотребления. Лицам, отвечающим за эксплуатацию систем теплопотребления необходимо обеспечить их надёжное отключение во время испытаний, - говорится в телефонограмме ТКГ-14.
В Бурятии ещё продолжается локдаун, объявленный главой республики с 27 июня по 11 июля. В этот период власти запретили отключение горячей воды
. По графику, отключение горячей воды для жителей, подключенных к ТЭЦ-1, должно было состояться ещё 21 июня.
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С 12 июля начнутся гидравлические испытания
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