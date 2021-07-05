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В Улан-Удэ 1,5 тысячи отловленных собак вернули на улицы

В Улан-Удэ 1,5 тысячи отловленных собак вернули на улицы
Общество, 
Работа по отлову собак идёт по графику, несмотря на пандемию

В Улан-Удэ с начала марта в прежнюю среду обитания (то есть на улицы) выпущено 1507 безнадзорных животных, сообщили сегодня в пресс-службе мэрии.

Всего с 1 марта по 4 июля поступило 1685 заявок от жителей города, отловлено 1895 собак. В Октябрьском районе – 447, Советском – 712 и Железнодорожном – 736. 

Сегодня, 5 июля, по заявкам горожан в 100-х микрорайонах работают две бригады по отлову.



– Работа идёт по графику. Определённые сложности внесла пандемия и локдаун, но работы продолжаются. Планируем привлечь дополнительную бригаду, решаем вопрос с приобретением автомобиля, дополнительных индивидуальных клеток и т. д., – сообщил директор ООО «Байкалагроветторга» Степан Башкуев.

Безнадзорные животные подлежат содержанию на срок не менее 17 дней. В течение 10 дней они на карантине, после чего проводится вакцинация против бешенства, а также стерилизация, маркирование несмываемым метками. По истечении 17 дней безнадзорные животные возвращаются в прежнюю среду обитания согласно закону о гуманном отношении к животным.

С 1 марта в городе работает компания «Байкалагроветторг» по программе «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат». Компания по отлову безнадзорных животных работает по заявительной системе, то есть нужно обратиться с 8.00 до 18.00 по тел. 603-630, 8-983-42-99-807, 313-314 с фактами и адресами нахождения безнадзорных животных.

С 8 февраля в Бурятии вступили в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». За нарушение правил выгула животных, порядка регистрации или нападение домашнего животного или собаки из приюта с причинением вреда здоровью гражданам грозит административный штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.

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