Чингис Болотов с юмором рассказал, как второй раз переболел COVID-19
Общественник, лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов с юмором рассказал о том, как второй раз переболел коронавирусом. Об этом он поделился на своих страницах в соцсетях.
В первый раз Чингис Болотов заразился коронавирусом в прошлом году, тогда у него никаких ярких симптомов. Единственная неприятность – пришлось пропустить церемонию награждения медалями от Владимира Путина за акцию взаимопомощи #МыВместе.
Во второй раз всё оказалось хуже.
- Во второй раз COVID-19 пришел резко без предупреждения. Удар по иммунитету мощнейший. Нюх потерял. Вкус, кстати, не терял и не теряю. Болел стильно. Судите сами: стабильно красивые цифры температуры от 37.7 до 38.8. Мышцы ломало, как будто на моём теле две недели проходили массовые несанкционированные торжества и юбилеи, - пошутил Чингис Болотов.
Сейчас он чувствует себя лучше и уверенно идёт на поправку. Лидер КВН-движения Бурятии призвал подписчиков сидеть дома и беречь здоровье.
Как сообщал «Байкал-Dailу», суточный прирост больных коронавирусом в Бурятии больше недели превышает отметку в 300 заразившихся. Накануне ковид выявили у 319 человек, скончались за последние сутки сразу 24 человека, что стало повторением печального рекорда.
Лидер КВН-движения Бурятии «стильно» болел коронавирусом
Общество, Фото:
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