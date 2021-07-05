В Бурятии должник прятался от пристава в кустах картошки

Общество, Фото: УФССП по Бурятии

Следы внимательный пристав обнаружил под окном



В пресс-службе УФССП по Бурятии рассказали о лучшем дознавателе 2020 года. Звание получил Батор Сыренов, ведущий дознаватель Заиграевского районного отделения судебных приставов управления ФССП по Бурятии.



В службе Батор Бадмаевич работает с сентября 2011 года, он был принят на должность ведущего специалиста-эксперта (дознавателя) Октябрьского районного отдела судебных приставов Улан-Удэ. Через три года в связи служебной необходимостью был переведён на должность дознавателя Заиграевского районного отдела судебных приставов. Здесь и работает по настоящее время.



Батор Бадмаевич рассказывает, что за 10 лет его службы было множество интересных и незабываемых случаев. Об одном из них он вспоминает до сих пор.



- Подозреваемый неоднократно не являлся на следственные действия, родственники скрывали его местонахождение. Выехал к подозреваемому по месту жительства. В доме меня встретила его сожительница и сказала, что гражданского супруга нет дома. Но по её взгляду и нервному перебиранию полотенца я сразу понял, что она лукавит. Выйдя на улицу и осмотрев ограду дома, я сразу же заметил, что одно из окон открыто нараспашку, а под ним были отчётливо видны свежие следы от тапочек, так как накануне прошёл хороший дождь. По следам был обнаружен подозреваемый по уголовному делу за уклонение от уплаты алиментов. Он благополучно скрывался между рядов высоких и густых картофельных кустов, - рассказал пристав.



Батор Бадмаевич расследует и направляет в прокуратуру самые сложные уголовные дела. Он также оказывает методическую помощь коллегам со всех районов республики. Однако самое сложное в работе дознавателя, по его мнению, это общение с недобросовестными должниками.



- Думаю, что самое сложное - убедить злостного должника по алиментам взять на себя ответственность по содержанию и воспитанию ребёнка, то есть добровольно без какого-либо принуждения исполнять решения суда, так как бывших детей не бывает, - отмечает Батор Сыренов.



Коллеги отмечают Батора Сыренова как очень открытого и отзывчивого специалиста, который старается оказать всестороннюю помощь. За многолетний добросовестный труд Батор Бадмаевич Сыренов награждён нагрудным знаком «Лучший дознаватель» в 2015, 2016 и 2019 годах.



В настоящее время Батор Сыренов готовится ко всероссийскому конкурсу. Он состоится в учебно-методическом центре Дальневосточного федерального округа на базе управления ФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

