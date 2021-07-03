Полицейские Казани ищут девушку из Бурятии





ориентировка МВД

Предположительно девушка может находиться на территории города Казани.



Всех, кто обладает информацией о месте нахождения жительницы Бурятии, полиция Казани просит обращаться по телефонам 291602, 89061110491.







Полицейские Казани ищут жительницу Бурятии, сообщает пресс-служба городского УМВД.30 июня в в дежурную часть управления МВД России по городу Казани позвонил 30-летнний житель Улан-Удэ. Мужчина сообщил, что 27 июня из дома, по адресу Иволгинский район, посёлок Новая Иволга, ушла его сестра – 32-летняя Дарима Билектуева.