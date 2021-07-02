В Бурятии осуждённые выучились на сварщиков

Свидетельства получили восемь осуждённых



Осуждённые лечебно-исправительного учреждения №5 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом) в Мухоршибирском районе Бурятии получили профессию электросварщика.



- Свидетельства установленного государственного образца о профессиональном образовании по специальности «Электросварщик ручной сварки» вручили восьми осуждённым, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Обучение они прошли в профессиональном училище №259 при исправительном учреждении.





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