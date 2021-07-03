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В Бурятии налаживается погода

В Бурятии налаживается погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Дожди постепенно прекращаются

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 июля по республике местами дожди, грозы с порывистым ветром. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 6-11 м/c. Температура ночью +11,+16, местами +5,+10, днём +21,+26, местами +16,+21.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +11,+13, днём +23,+25.
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