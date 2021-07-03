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В Бурятии проходит онлайн-акция «Семейные традиции»

В Бурятии проходит онлайн-акция «Семейные традиции»
Общество,  Фото:pixabay.com
Участники рассказывают о вещах, которые нравится делать вместе с семьёй

8 июля отмечается всероссийский праздник День семьи, любви и верности. Жителей Бурятии приглашают принять участие в онлайн-акции «Семейные традиции-2021».

Участникам необходимо разместить в Инстаграме рисунок, фотографию или видеоролик об интересных историях или традициях своей семьи. В тексте поста нужно рассказать о трёх вещах, которые нравится делать вместе с семьёй.

Аккаунт участника должен быть открыт на время проведения акции, чтобы организаторы могли увидеть и сделать репост. Также надо отметить в тексте поста аккаунт @centr_turizma03 и подписаться на него, отметив хештег праздника #рцпвтсденьсемьи2021.

Акция проводится по 8 июля включительно. Всем участникам будет вручен электронный сертификат. Итоги объявят 12 июля. Лучшие работы будут награждены грамотами, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

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акция семьи Бурятия
 
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