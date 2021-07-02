Сотрудница банка сумела отговорить пенсионерка, которая была на связи с аферистом
В городе Тулун полиция поощрила сотрудницу банка, которая предотвратила обман 84-летней женщины.
В июне пожилой тулунчанке позвонили неизвестные и сообщили о подозрительных действиях, якобы происходящих с её картой. Под предлогом «сохранения» сбережений они убедили пенсионерку перевести деньги на «безопасный счёт».
Женщина направилась в банк и, следуя инструкциям аферистов, которые все это время оставались с ней на связи, подала оператору заявку о выдаче денег.
Услышав подозрительный телефонный разговор, банковский работник Ксения попросила пенсионерку прекратить разговор. Она отговорила от перевода денег и тем самым предотвратила мошенничество на сумму более 850 тысяч рублей.
- Церемония награждения бдительной сотрудницы состоялось по месту её работы. Вручая благодарственное письмо и ценный подарок в присутствии коллег Ксении, начальник МО МВД полковник полиции Дмитрий Дюгаев подчеркнул грамотность и своевременность её действий. Он поблагодарил за внимательное отношение и активную гражданскую позицию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области сотрудницу банка поощрили за предотвращение мошенничества
Общество, Фото:
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