В Иркутской области сотрудницу банка поощрили за предотвращение мошенничества

Сотрудница банка сумела отговорить пенсионерка, которая была на связи с аферистом



В городе Тулун полиция поощрила сотрудницу банка, которая предотвратила обман 84-летней женщины.



В июне пожилой тулунчанке позвонили неизвестные и сообщили о подозрительных действиях, якобы происходящих с её картой. Под предлогом «сохранения» сбережений они убедили пенсионерку перевести деньги на «безопасный счёт».



Женщина направилась в банк и, следуя инструкциям аферистов, которые все это время оставались с ней на связи, подала оператору заявку о выдаче денег.



Услышав подозрительный телефонный разговор, банковский работник Ксения попросила пенсионерку прекратить разговор. Она отговорила от перевода денег и тем самым предотвратила мошенничество на сумму более 850 тысяч рублей.



- Церемония награждения бдительной сотрудницы состоялось по месту её работы. Вручая благодарственное письмо и ценный подарок в присутствии коллег Ксении, начальник МО МВД полковник полиции Дмитрий Дюгаев подчеркнул грамотность и своевременность её действий. Он поблагодарил за внимательное отношение и активную гражданскую позицию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



