Юбиляр принимал участие в строительстве Братской ГЭС и города Братск
2 июля свой 90-летний юбилей отметил почётный гражданин Братска Александр Александрович Елохин. С юбилеем его поздравили мэр Братск, депутаты городской думы, Совет ветеранов и Совета старейшин города, коллеги по общественной палате города.
Александр Елохин родился в 1931 году в селе Тыреть Заларинского района Иркутской области. Закончил Омский автодорожный институт и высшую партийную школу. Работал на строительстве Братской ГЭС, затем — на руководящей партийной работе, в том числе председателем исполкома горсовета, первым секретарем горкома. Трудился на руководящих должностях различных предприятий и организаций города, возглавлял Совет ветеранов Братска, был депутатом думы Братска V созыва.
Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак почёта», знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», медалями, грамотами губернатора, областного совета ветеранов. Является почётным энергетиком России и почётным ветераном Братска.
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в строительство и развитие города, активное участие в работе Совета ветеранов решением местной городской думы в 2005 году Александру Александровичу Елохину присвоено звание «Почётного гражданина города». Об этом сообщает пресс-служба администрации Братска.
Почётному гражданину Братска исполнилось 90 лет
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