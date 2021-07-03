В Иркутской области создадут сеть приютов для животных

Властями региона была утверждена концепция по созданию приютов и мероприятий по профилактике



Правительство Иркутской области утвердило концепцию создания сети приютов для содержания животных без владельцев в регионе. Разработать концепцию было поручено региональной службе ветеринарии. Необходимо было определить пути решения вопроса обращения с животными без владельцев на долгосрочную перспективу, общие принципы и основные мероприятия государственной политики, направленные на создание сети приютов.



Концепция неоднократно обсуждалась на совещаниях под руководством главы региона с участием органов местного самоуправления, зоозащитного сообщества, специализированных организаций, надзорных органов. При подготовке документа анализировался и опыт других регионов в этом вопросе.



В качестве основного направления создания сети приютов определена государственная поддержка частных приютов для содержания животных путём предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на создание или развитие их базы. Такое решение связано с позицией представителей общественных организаций о возможности самостоятельно в регионе обеспечивать мероприятия по обращению с бездомными животными. При этом вопрос необходимости строительства госприюта не снимается. Его планируется рассмотреть одновременно с оценкой эффективности деятельности НКО по обращению с животными без владельцев в следующем году.



- Основная причина, препятствующая нормальной организации мероприятий, – это отсутствие необходимой инфраструктуры, сети приютов в регионе, а именно конкурентной среды в сфере оказания услуг по отлову и содержанию животных без владельцев. Создание и развитие частных приютов, которые готовы участвовать в реализации мероприятий по обращению с животными без владельцев, будет способствовать развитию конкурентной среды в данной сфере, – отметил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.



Кроме того, в концепции обозначены мероприятия по профилактике и решению проблем с животным без владельцев, целевые показатели эффективности мероприятий, ответственность субъектов, участвующих в указанных мероприятиях, ожидаемые результаты реализации концепции. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

