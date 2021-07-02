В России ужесточили наказание за пьяную езду

Поправки в Уголовный кодекс подписал президент страны



Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказания для нетрезвых водителей. Речь идёт о тех водителях, которые уже имели судимость по «пьяным» статьям и вновь попались за рулём в нетрезвом виде, сообщает «Российская газета».



За управление в нетрезвом виде, а также отказ от медосвидетельствования в России предусмотрена административная ответственность в виде лишения прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусматривается уже уголовная ответственность в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.



Но если человек снова попался в нетрезвом виде, то ему грозят те же самые наказания по той же уголовной статье 264.1. Новые поправки предусматривают более строгую ответственность для тех, кто уже имел судимость по этой статье, а также за аварии с жертвами, совершённые в нетрезвом виде. Им уже будет грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до трех лет, ограничение или лишение свободы на срок до трёх лет. И всё это с лишением права заниматься определённой деятельностью, а именно управлять автомобилем на срок до шести лет.

