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В Иркутске исполнили мечту мальчика, подражавшего сотрудникам ГИБДД

В Иркутске исполнили мечту мальчика, подражавшего сотрудникам ГИБДД
Общество, 
Мальчик так мечтает случить в полиции, что «работает» на дорогах с игрушечным жезлом

Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором ребёнок в форме, похожей на обмундирование инспектора ГИБДД, игрушечным жезлом регулирует дорожное движение на улице Иркутска. Он даже проверяет документы у водителей и проводит с ними разъяснительные беседы.

Сотрудники полиции не остались в стороне и встретились с семьёй мальчика. По словам мамы ребёнка, с раннего детства сын мечтает служить в ГИБДД.

Сначала он рисовал погоны на бумаге, пришивал их на плечи и так ходил в школу, а затем на глаза мальчику попалась детская форма с ярко-зелёной жилеткой, светоотражающими полосами на рукавах и другими элементами, напоминающими современный облик дорожной полиции.

Родители не стали отказывать в просьбе купить костюм, а чтобы внешний вид был ещё более правдоподобным, сшили фуражку и нашли настоящие погоны.

Пользователи соцсетей активно поддержали намерения юного инспектора сделать город безопасным, однако полицейские пошли дальше и решили исполнить главную мечту ребёнка. Приехав домой к мальчику, сотрудники подарили ему настоящую фуражку, жезл и портупею, которая много лет назад принадлежала начальнику Госавтоинспеции Иркутска.

Передав подарки, офицеры провели для юного иркутянина и его друга экскурсию в музее истории ГАИ-ГИБДД, показали, как работает современная техника полиции.

Увиденное произвело огромное впечатление на ребёнка, после чего он утвердился в желании служить в ДПС, а форменный ремень и настоящий жезл сделали его день одним из самых счастливых в жизни.

Служить в дорожной полиции мальчик хочет, «чтобы был порядок на дорогах».

В ближайшее время, если семья мальчика поддержит инициативу ГИБДД, самый юный инспектор в Иркутске сможет участвовать в профилактических мероприятиях, помогая разъяснять автомобилистам и пешеходам важность взаимоуважения на дорогах и соблюдения правил дорожного движения.


По информации ГУ МВД по Иркутской области

ГИБДД дети
 
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