В России установлен прожиточный минимум на 2022 год

Он составит 11950 рублей



Правительством России утверждён прожиточный минимум на 2022 год. Он составит 11950 рублей, для трудоспособного населения – 13026 рублей, для детей – 11592 рубля, а для пенсионеров – 10277 рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте министерства труда.



Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, в соответствии с принятой в прошлом году методикой, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом. Прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода, рассчитываемого Росстатом. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом. На 2022 год МРОТ планируется установить на уровне 13617 рублей, что на 6,4% выше значений 2021 года.



Напомним, что на основе федерального прожиточного минимума рассчитываются региональные прожиточные минимумы. Постановлением правительства РФ были утверждены коэффициенты для расчёта региональных минимумов. Для того, чтобы установить прожиточный минимум в регионе, необходимо будет умножить федеральный прожиточный минимум на соответствующий коэффициент. Для Бурятии коэффициент региональной дифференциации установлен в размере 1,09.

