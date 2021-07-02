Вода в Байкале с иркутской стороны оказалась опасной для купания

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Исследования проводились в июне



В 26 местах массового отдыха в Иркутской области в июне 2021 года вода не соответствовала требованиям санитарного законодательства, сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.



Специалисты исследовали 61 объект на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. В списке водоёмов с некачественной водой оказались: Еловский пруд Ангарского городского округа; Иркутское водохранилище, зона рекреации у ледокола «Ангара»; залив острова Юность в Иркутске; Иркутское водохранилище, залив Якоби; бухта «Радости 3», озеро Байкал, Куркутский залив, бухта «Куркутская»; озеро Байкал, залив Мухор, бухта «Зуун Хагун» и множество других рек и озёр.



Несоответствие качества воды по показателю «окраска» установлено на реке Витим в местности «Наташкина поляна» и Мамаканском водохранилище в Бодайбинском районе.



- Купание в указанных водоёмах может являться фактором риска для здоровья населения, - заключили в управлении.



Об неудовлетворительны результатах исследований сообщили администрации муниципальных образований и рекомендации о размещении в этих местах аншлагов о запрете купания.

