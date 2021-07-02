Под наблюдением находятся три термоточки
В Бурятии вторые сутки подряд нет лесных пожаров.
- За прошедшие сутки работы по тушению лесных пожаров не проводились, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Под наблюдением системы дистанционного мониторинга лесных пожаров «ИСДМ-Рослесхоз» находятся три термоточки в Муйском районах.
- Термоточки находятся в труднодоступной горной местности, применение сил и средств пожаротушения невозможно. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, - пояснили в агентстве лесного хозяйства.
В республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы запрещено. Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 2 июля в России действует 245 лесных пожаров на общей площади 311 922 га. В лидерах по-прежнему Якутия, где леса полыхают на огромной территории – более 274 тысяч га.
Иркутская область, где, наконец, потушили крупный лесной пожар, опустилась на четвёртое место в списке горящих регионов. Там действует 10 пожаров на площади чуть более пяти тысяч га.
Справка:
Термоточка – это зарегистрированное в момент пролёта искусственного спутника значительное повышение температуры на поверхности, в сравнении с соседними участками. Служат одним из источников информации о возникновении природных пожаров.
В Бурятии не появилось лесных пожаров
Общество, Фото:
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