Приказ об увольнении признан незаконным
Бывший директор Гурульбинской школы в Иволгинском районе Бурятии восстановился в этой должности через суд. Он возглавлял школу с февраля 2014 года по апрель 2021-го.
Приказом начальника Иволгинского районное управление образования от 9 апреля 2021 года мужчину уволили на основании п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса «Расторжения трудового договора по инициативе работодателя как неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей».
Не согласившись с приказом, мужчина обратился в суд с исковым заявлением о восстановлении на работе, отмене приказа об увольнении. Также он требовал заработную плату за период незаконного увольнения и компенсацию морального вреда.
Решением суда от 1 июня мужчина восстановлен в должности директора с 16 апреля. Приказ о расторжении трудового договора признан незаконным и отменен. С Иволгинского районного управления образования в пользу Гармаева взыскана средняя заработная плата за время вынужденного прогула в размере 108 745 рублей, а также компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей.
Суд предоставил отсрочку исполнения решения суда в части выплаты компенсации морального вреда до 31 июля, сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.
В Бурятии директор школы через суд восстановился в должности
Общество, Фото:
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